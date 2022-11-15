Apple’ın eski CEO’su Steve Jobs’a ait Birkenstock markalı terlikler, 200 bin dolara alıcı buldu.

2011 yılında hayatını kaybeden teknoloji dünyasının en önemli isimlerinden Steve Jobs’ın terlikleri gündem oldu.

Apple’ın kurucusuna ait olan Birkenstock markalı terlikler, Julien’s Auctions adlı müzayede evinin düzenlediği açık artırmada satıldı.

60 bin dolara alıcı bulması beklenen Jobs’ın terlikleri, adı açıklanmayan bir şahıs tarafından 218 bin 750 dolara satın alındı. Satın alan kişi aynı zamanda terliklerin NFT versiyonuna da sahip oldu.

Kaliforniya merkezi müzayede evi yaptığı açıklamada terliklerin “iyi durumda” olduğunu ve Jobs’ın 70’li ve 80’li yıllarda gardırobunun vazgeçilmezi olduğunu paylaştı.

Dijital dünya çağı’nı başlatan Steve Jobs, Apple’daki görevini bıraktıktan 6 hafta sonra, 56 yaşındayken pankreas kanserine yenilmişti.