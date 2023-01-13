Suudi Arabistan'ın Ronaldo planı ne?

Suudi Arabistan basınında, Ronaldo'nun 2025'e kadar sürecek sözleşmesinde yıllık maaşının 75 milyon euro olduğu belirtilmişti. Ünlü futbolcunun yıllık kazancının, ticari anlaşmalarla 200 milyon avroyu bulacağı öne sürüldü. Sosyal medyada dünya çapında en çok takip edilen kişilerden biri olan Ronaldo, sportif değerinin ötesinde Suudi Arabistan için doğrudan ve dolaylı bir tanıtım olarak değerlendiriliyor.



AA'nın Ronaldo'nun Suudi Arabistan'a transferine yönelik analizinde şu yorumlar yapılıyor:

Spor yatırımı, Avrupa ve Güney Amerika'daki kulüplerin satın alınmasıyla başta Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olmak üzere Körfez yatırım kanallarının en önemli ayaklarından biri haline geldi.

795 MİLYON TAKİPÇİ

Ronaldo, üç platformda 795 milyona ulaşan hayran kitlesiyle sosyal medyadaki en popüler futbolcu olmayı sürdürüyor. Ronaldo'nun Instagram'da yaklaşık 530 milyon, Twitter'da 106 milyon ve Facebook'ta 159 milyon takipçisi bulunuyor. Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü 5 kez kazanan Ronaldo, 5'i UEFA Şampiyonlar Ligi, 7'si İngiltere, İspanya ve İtalya liglerinde şampiyonluk olmak üzere 30'dan fazla kupa sevinci yaşadı.

Suudi Arabistan takımı Al Nassr ile sözleşme imzalamasının ve ülkeye adım atmasının ardından "#Ronaldo" etiketi birkaç gün boyunca trend listesinde kaldı. Bu da Suudi Arabistan'ın adının iletişim platformlarındaki dolaşımını artıracak bir adım olarak görülüyor.

Al Nassr takımına gelince, işler çok farklı. Çünkü Ronaldo gibi bir oyuncuyla anlaşmak promosyon, teknik ve genel düzeyde pek çok şeyi değiştirecek.

Portekizli yıldızın Suudi Arabistan Ligi'nin yanı sıra Asya Kupası Şampiyonası'na da güçlü katkısı olacak. Ronaldo'nun adı tek başına turnuvanın formatını değiştirebilecek ve küresel takip ve sponsorlukları çekebilecek kapasitede.

TURİZM SEKTÖRÜNÜ CANLANDIRMAK İSTİYOR

Suudi Arabistan, normal koşullarda günlük ortalama 11 milyon varil petrol üretim ile ABD'den sonra dünyanın en büyük ikinci ham petrol üreticisi ve günlük ortalama 7,5 milyon varil ile dünyanın en büyük ham petrol ihracatçısı durumunda. Bu, ülkenin toplam gelirin yaklaşık yüzde 80'ini oluşturuyor.

Riyad yönetimi, gelirlerini çeşitlendirme amacıyla birkaç yıl önce açıkladığı "2030 Vizyonu"na büyük önem veriyor. Ronaldo transferinin de bu vizyona önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Suudi Arabistan, açıkça bahsetmese de yıldız futbolcuyla anlaşmasıyla "hac ve umre dışında" turizm endüstrisini canlandırmak istiyor.

Riyad'ın Ronaldo'yu getirerek herhangi bir Batılı ailenin ülkede özgürce ikamet edebileceği mesajını verdiği değerlendiriliyor.

Suudi Arabistan, "2030 Vizyonu" kapsamında ülkeye yılda 100 milyon turist çekmenin yanı sıra 2030'da turizm sektöründe 1 milyon yeni istihdam sağlamayı hedefliyor.

Turizm sektörünün 2022'de ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasına (GSYİH) katkısı yüzde 5,3 seviyesindeydi. 2030'a kadar turizmin GSYİH içindeki payının yüzde 10'a çıkarılması amaçlanıyor.

Spor yatırımlarının artırılması hedefleniyor

Spor yatırımı, Avrupa ve Güney Amerika'daki kulüplerin satın alınmasıyla başta Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olmak üzere Körfez yatırım kanallarının en önemli ayaklarından biri haline geldi.

Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu, Cristiano Ronaldo anlaşması öncesi Ekim 2021'de, şu an İngiltere Premier Lig'de üçüncü sırada yer alan Newcastle United'ı 300 milyon sterlin karşılığında satın almıştı. Riyad, bu adımlarla spor yatırımlarını da artırmayı hedefliyor.

Suudi Arabistan, yabancı yatırımlar için bir dizi kolaylık ve teşvik yoluyla küresel bir ticaret ve finans merkezine dönüşme çabalarına paralel olarak turizmde de bölgesel bir merkez haline gelmek için güçlü bir rekabet ortamına girmiş görünüyor.