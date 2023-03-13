Aramco, Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya yönelik saldırısının ardından enerji fiyatlarının yükselmesiyle beraber rekor kar açıklayan en son enerji firması oldu.

Amerikalı ExxonMobil 55,7 milyar dolar, İngiliz Shell ise 39,9 milyar dolar kâr elde etmişti.

Aramco CEO'su Amin Nasser, petrol ve gazın öngörülebilir gelecekte temel gereksinim olacağını söylüyor.

Aramco ise Apple'dan sonra dünyanın en değerli ikinci şirketi.

BBC'nin haberine göre Aramco daha önce hissedarlarına 2022'nin son çeyreği için 19,5 milyar dolar kâr payı dağıtacağını açıklamıştı. Şirket hisselerinin yaklaşık yüzde 95'i Suudi Arabistan devletine ait.

Aramco'nun açıklamasının ardından Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnès Callamard şunları söyledi: "Bir şirketin, iklim krizinin en büyük nedenlerinden biri olan fosil yakıt satışı yoluyla tek bir yılda 161 milyar dolardan fazla kar elde etmesi şok edici."



