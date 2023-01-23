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Tarihte 2 milyar dolar hasılatı aşan 6 filmden 3'ü artık aynı ismin

Gişe rekortmeni Avatar'ın 13 yıl sonra gelen devam filmi "Avatar: Suyun Yolu" 2 milyar dolar hasılatı aştı ve tarihe geçti...

23 Ocak 2023 | 15:38
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Tarihte 2 milyar dolar hasılatı aşan 6 filmden 3'ü artık aynı ismin

Kariyeri boyunca sık sık olduğu gibi yönetmen James Cameron bu hafta sonu yine sinema tarihine geçti. Film, yönetmen James Cameron'ın kendisi için belirlediği hedefe de resmen ulaştı. Cameron, Avatar'ın devam filmi vizyona girdiği ilk dönemlerde finansal başarı için 2 milyar dolarlık hasılat hedefini göstermiş ve zarar etmemesi için tüm zamanların en çok hasılat yapan üç veya dört filminden biri olması gerektiğini söylemişti. (Analistler ise filmin kara geçmesi için 1,5 milyar dolar hedefinin yeterli olduğunu düşünüyordu)

Avatar: Suyun Yolu 2 milyar dolar barajını aşarak  özel bir kulübe katıldı. Film tarihteki 6'ncı ve pandemi zamanlarındaki ilk film olarak 2 milyar dolar barajı aşan filmler arasına katıldı.

Tarihte 2 milyar dolar hasılat yapan sadece 6 film var ve bu filmlerden 3'ü, yani Avatar, Titanik ve Avatar: Suyun Yolu James Cameron imzasını taşıyor. Cameron, üç filmiyle 2 milyar doları aşan tek yönetmen.

6 FİLMİN 4'ÜNDE ZOE SALDANA VAR

“Avatar”da Neytiri'yi oynayan Zoe Saldaña ise 2 milyar doları aşan altı filmden dördünde rol aldı. Saldana, "Avengers: Endgame" ve "Avengers: Sonsuzluk Savaşı'nda" da Gamora karateriyle yer almıştı.

Daha önce dünya genelinde 2 milyar dolardan fazla gişe yapan filmler şöyleydi:

Avatar: 2,9 milyar dolar
Avengers: Endgame - 2,7 milyar dolar
Star Wars: Güç Uyanıyor - 2,07 milyar dolar
Titanik - 2,19 milyar dolar
Avengers: Sonsuzluk Savaşı - 2,05 milyar dolar

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