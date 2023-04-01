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  • Tartışma büyürken OpenAI CEO'su Elon Musk'a 'pislik' dedi

Tartışma büyürken OpenAI CEO'su Elon Musk'a 'pislik' dedi

ChatGPT'nin GPT-5'in gelmesiyle birlikte "insan olmaya" daha da yaklaşacağı tartışmaları yapılırken OpenAI CEO'su, şirketinin geliştirdiği teknolojiden korktuğunu söylüyor.

01 Nisan 2023 | 13:57
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Tartışma büyürken OpenAI CEO'su Elon Musk'a 'pislik' dedi

OpenAI CEO'su Sam Altman, geçtiğimiz hafta sonu yayınlanan bir bölümde podcast yayıncısı Lex Fridman'a "Benim de biraz korktuğumu söylemem bence garip değil. Bence biraz korkmamak delilik olur ve çok korkan insanlarla empati kuruyorum" dedi. Altman, daha önce de endişelerinin algoritmik "süper zeka" değil, öncelikle "dezenformasyon sorunları veya ekonomik şoklar" olduğunu yinelemişti.

'ENDİŞE ETTİĞİM ŞEY'

Altman, ABC News'e verdiği bir röportajda "Endişe ettiğim bir şey var. OpenAI bu teknolojinin tek yaratıcısı olmayacak. Bizim koyduğumuz bazı güvenlik sınırlarını koymayan başka insanlar da olacak" demişti. Altman Mart ayının başlarında ise "Bence insanlar bundan biraz korktuğumuz için mutlu olmalılar" yorumu yapmıştı.

1
ELON MUSK İÇİN 'PİSLİK' YORUMU

ELON MUSK İÇİN 'PİSLİK' YORUMU

Öte yandan Altman'dan Elon Musk'la ilgili de bir yorum var. Fortune'un haberine göre bir başka podcast'e konuk olan Altman, Elon Musk'ın şirkete yönelik tutumuna tepki gösterdi. Gazeteci Kara Swisher'ın yayına katılan Altman, Musk'ın çok sert eleştirilerde bulunduğunu söyledi, şirketini savunarak "Ne isterseniz deyin, demek istediğim o bir pislik. Benim kendim için sahip olmak istemeyeceğim bir stile sahip" diye konuştu.
2
Musk OpenAI'nin kurucuları arasındaydı

Musk OpenAI'nin kurucuları arasındaydı

Elon Musk, 2015 yılında OpenAI'yi kurucuları arasındaydı. 2018'de yönetim kurulundan ayrıldı. Ancak Semafor haber sitesine göre, dünyanın en zengin adamının OpenAI'ye liderlik etmeyi teklif ettiği ve reddedilince şirketten ayrıldığı da iddia ediliyor. O dönem bu olayla birlikte Musk ve OpenAI arasındaki bağlar resmen sona erdi. Elon Musk OpenAI'ın kar amacı gütmeme amacından saptığını; şirketin ürettiği GPT dil modeli serisinin risklerinin de yeterince değerlendirilmediğini söylüyor.
3
'HİÇ AMAÇLADIĞIM GİBİ DEĞİL'

'HİÇ AMAÇLADIĞIM GİBİ DEĞİL'

Musk, "OpenAI, Google'a karşı bir denge görevi görmek için bir açık kaynak (bu yüzden ona "Açık" AI adını verdim) kar amacı gütmeyen bir şirket olarak oluşturuldu, ancak şimdi kapalı kaynaklı, maksimum kârlı bir şirket haline geldi ve etkin bir şekilde Microsoft tarafından kontrol edildi. Hiç amaçladığım gibi değil" diyor.
4
MUSK YAPAY ZEKA DURDURULSUN ÇAĞRISIN İMZA ATMIŞTI

MUSK YAPAY ZEKA DURDURULSUN ÇAĞRISIN İMZA ATMIŞTI

Son olarak teknoloji sektöründen 1100 isim açık bir mektup yayınlayarak bütün yapay zeka laboratuvarlarının ChatGPT'den daha güçlü bir sistem üzerinde yürüttükleri çalışmaların 6 ay süreyle durdurulması çağrısında bulunmuştu. Musk ile bir grup yapay zeka uzmanı ve teknoloji sektörü yöneticisi, topluma ve insanlığa yönelik olası riskler barındırdığı gerekçesiyle, yapay zeka şirketi OpenAI'ın geliştirdiği ChatGPT'nin yeni sürümü GPT-4'ten daha güçlü yapay zeka sistemlerinin geliştirilmesine altı aylığına ara verilmesini istemişti.
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