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Taylor Swift'in Eras turnesi tüm zamanların rekorunu kırabilir

Taylor Swift'in, Eras turnesi kapsamında 1 milyar doları aşarak müzik tarihi açısından bir hasılat rekoru kırması bekleniyor.

05 Temmuz 2023 | 09:49
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Taylor Swift'in Eras turnesi tüm zamanların rekorunu kırabilir

Ünlü şarkıcı Taylor Swift şimdiden dünyanın en çok kazanan sanatçılarından biri. Şu anki son turnesiyle de tüm zamanların en büyük hasılat rekoruna imza atabilir. CNBC'nin haberine göre konser turunun, biletler, ticari ürünler ve sponsorluklardan elde edilen brüt gelir açısından Elton John’un veda turunu gölgede bırakması bekleniyor.

Konser turu verilerini izleyen Billboard Boxscore geçen Aralık ayında Swift’in turnesinin 590 milyon dolar hasılat yapacağını tahmin etmişti. Ancak listeye 2024′e kadar Latin Amerika, Asya, Avustralya ve Avrupa’da yeni konserler eklendi.

Bu nedenle toplam gelirin 1 milyar doları aşması bekleniyor. Pollstar’a göre ise eklenen yeni adreslerle beraber Swift toplam 1,4 milyar dolar brüt gelir elde etmiş olabilir.

Swift’in turnesinin başarısı şaşırtıcı olmadı. Biletler Kasım 2022′de ilk satışa çıktığında, Ticketmaster’ın web sitesi çökmüştü. Ticketmaster’a göre ilk gününde Eras Tur için 2,4 milyondan fazla bilet satıldı. Bu, bir sanatçı için bir günde en çok satılan bilet oldu.

Eras Turu biletleri 50 $ ile 899 $ arasında değişiyor. Bununla birlikte karaborsa nedeniyle biletler çok daha pahalı.

Araştırma şirketi QuestionPro anketine göre giyim, otel konaklama ve seyahat düzenlemeleri gibi diğer harcamalar dahil edildiğinde, konser müdavimleri tura katılmak için ortalama 1.300 dolar harcıyor. Anketin bulgularına göre, Taylor Swift’in 2023′teki turnesine yapılan toplam harcamanın yaklaşık 5 milyar dolar olması bekleniyor. Billboard’a göre bu, 50 ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasından daha büyük.
 

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