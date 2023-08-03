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  • Taylor Swift'in verdiği ikramiye miktarı kamyon şoförlerini şaşırttı

Taylor Swift'in verdiği ikramiye miktarı kamyon şoförlerini şaşırttı

Taylor Swift, çok başarılı geçen ve hasılat anlamında rekorlar kırması beklenen Eras Turunun ABD ayağı kapsamında görev alan kamyon şoförlerine 100 bin dolarlık ikramiye veriyor.

03 Ağustos 2023 | 15:20
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Taylor Swift'in verdiği ikramiye miktarı kamyon şoförlerini şaşırttı

Colorado merkezli kamyon şirketi Shomotion'un CEO'su Michael Scherkenbach, Swift'in her kamyoncuya 100.000 dolarlık bir çek vererek turun nakliye personelini şaşırttığını söyledi. Shomotion, tur kapsamında kullanılan iki ulaşım şirketinden biri ve konser alanındaki sahnenin nakliyesini üstleniyor.

Scherkenbach "Cömert" miktarın bekledikleri ikramiyeyi aştığını söyledi. “Tipik miktar 5.000 ila 10.000 ABD Doları arasındadır. Yani bu büyük miktar inanılmaz. Bu insanlar yollarda yaşıyorlar. Gündüzleri uyuyorlar ve bütün gece çalışıyorlar. Zorlu bir görev. Ailelerini, küçük çocuklarını haftalarca terk ediyorlar. Swift'in turu için 24 haftadır evlerinden uzaktalar" dedi.

Scherkenbach, personelinin kaçının altı rakamlı ikramiye aldığını açıklamayı reddetti ancak ABD turu için yaklaşık 50 kamyon sürücüsünün görev aldığı düşünülüyor. Scherkenbach, sürücülerinin bir konser öncesi rutin olduğunu olduğunu düşündükleri toplantıya çağrıldıklarında şaşkına döndüklerini söyledi.

Scherkenbach, personelinin yanı sıra yemek, video, ses ve ışıklandırma da dahil olmak üzere diğer tur ekibi üyelerinin de ikramiye aldığını söyledi.

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