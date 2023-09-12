Libya'nın resmi haber ajansı LANA'nın haberine göre, 10 Eylül'de meydana gelen sel felaketinde yalnızca Derne kentinde ölenlerin sayısının 5 bin 300'e yükseldiği belirtildi. Haberde, Libya İçişleri Bakanlığı yetkilisi Muhammed Ebulmuşa'nın, "Derne'de vefat edenlerin sayısı 5 bin 300'ü aştı. Felaket nedeniyle binlerce kişi kayıp." ifadelerine yer verildi.

MORGLARDA YER KALMADI

CNN'nin haberine göre Acil Durum sözcüsü Osama Aly, Derna'daki hastanelerin artık çalışır durumda olmadığını ve morgların dolu olduğunu söyledi. Aly, CNN'e, cesetlerin morgların dışındaki kaldırımlara bırakıldığını söylüyor.

BARAJLAR ÇÖKTÜ, EN BÜYÜK KAYIP DERNE'DE

AA'nın haberine göre Libya'nın doğusunda, Akdeniz kıyısında yer alan, kuzeyde Akdeniz ve güneyde Yeşil Dağ tepeleriyle çevrelenen ve ortasından vadi geçen Derne, sel sularının etkisiyle büyük bir felakete uğradı. Derne'yi ikiye bölen vadi, "Daniel" fırtınasının neden olduğu yağmur sularıyla doldu ve su seviyesi eşi benzeri görülmemiş bir şekilde yükselerek vadideki suyu tutan en önemli iki baraj üzerinde muazzam bir baskı oluşturdu ve sel suları barajların çökmesine neden oldu.



Libyalı tarihçi Ferac Davud ed-Dernavi, Derne'nin yarısının vadinin alt tarafında kalması nedeniyle kentteki maddi zararın ve ölümlerin çok olduğunu belirtti. Derne'nin, kentin güneyinden gelen tüm yağmur sularının döküldüğü bir noktada olduğunu ifade eden Dernavi, "Daniel fırtınasının etkili olmasının ardından kentte yağmur sularını tutan iki baraj çöktü. Bu, tam bir felaketti." dedi.

Libya resmi haber ajansı LANA, Derne şehrinde selde hayatını kaybedenlerin sayısının 5 bin 300'e yükseldiğini, binlerce kişinin de kayıp olduğunu duyurdu https://t.co/FqvXdS9Hia pic.twitter.com/sqD9HcQGEM — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) September 12, 2023

Libya haber sitesi baraj bakımına yönelik eleştirileri yayınladı

BBC ise Libya haber sitesi Al-Wasat'ın Derne kentinin yeniden inşa edilmesinde ve barajların bakımının uygun şekilde sürdürülmesinde yaşanan gecikmenin, Daniel Fırtınası sırasında şehrin büyük bir yıkıma uğramasına yol açtığı yönündeki iddialarını aktardı.

Siteye göre iki Libyalı analist ülkedeki güvenlik kaosu ve Libyalı yetkililerin barajların güvenlik önlemlerini yakından izleme konusundaki gevşekliğinin Derne'de faciaya yol açtığını söylüyor.

NE OLMUŞTU?

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.