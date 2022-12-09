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Teknoloji gurusu Chang: Küreselleşme ölmek üzere

Tayvan merkezli teknoloji devi TMSC'nin kurucusu Morris Chang, iş dünyasında uluslararası anlamda yakın işbirliği süreçlerinin geri gelmesinin pek mümkün olmadığını belirterek 'küreselleşmenin ölmek üzere olduğunu' söyledi.

09 Aralık 2022 | 14:45
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Teknoloji gurusu Chang: Küreselleşme ölmek üzere

Dünyanın önde gelen yarı iletken üreticisi Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation'ın (TSMC) kurucusu Morris Chang, jeopolitik krizler ve getirilen çok sayıda kısıtlamanın yarı iletken üreticilerinin durumunu büyük ölçüde değiştirdiğini belirtti.

Chang, geçen günlerde ABD'nin Arizona eyaletindeki Phoenix kentinde şirketinin yeni fabrikasını genişletmek ve geliştirmek üzere hazırlanan 40 milyar dolarlık planın tanıtım etkinliğinde konuştu.

TSMC'nin 20 yılı aşkın bir süredir ABD'nin ilk gelişmiş yonga fabrikası olarak faaliyet yürüttüğünü anımsatan Chang, bunu başarıyı devam ettirmek için 'çok daha sıkı çalışmanın' gerektiğini söyledi.

Etkinliğin oturum aralarında Nikkei Asia gazetesine röportaj veren Chang, mevcut projeyi TSMC'nin ABD'deki ilk fabrikasını 1995'te Washington eyaletinin Camas kentinde kurmasına benzetti.

Chang, "27 yıl geçti ve (yarı iletken endüstrisi) dünyada büyük bir değişime, büyük bir jeopolitik durum değişikliğine tanık oldu. Küreselleşme ve serbest ticaret neredeyse öldü. Pek çok insan hala geri gelmesini istiyor ama sanmıyorum" ifadelerini kullandı.

Proje neticesinde Phoenix'teki fabrikanın Apple'ın ürettiği iPhone model akıllı telefonlar için saniyede yaklaşık 17 trilyon özel hesaplama yapabilen çipler üretmesi bekleniyor.

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