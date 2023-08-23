Teksas'tan biraz daha büyük bir ülkenin 27 yılda ABD nüfusuna ulaşması bekleniyor

Raporlara göre bazı ülkeler nüfusun azalması riskiyle karşı karşıyayken bazı ülkelerin nüfusunun ise büyük bir oranda artması bekleniyor. Bu konuda en çok dikkat çeken ülkelerden biri de Nijerya. Insider'ın haberine göre 1982 gibi yakın bir tarihte Nijerya'nın nüfusu 80 milyondan azdı ve dünyanın en kalabalık 10 ülkesinin dışındaydı. Aradan geçen 41 yılda Nijerya'nın nüfusu neredeyse üç katına çıkarak 225 milyona ulaştı ve listede altıncı sıraya yükseldi. Ve bunun yavaşlaması beklenmiyor.

2050 YILINDA 377 MİLYONA ULAŞACAK

BM'nin en son tahminlerine göre Nijerya, 2050 yılına kadar nüfusunu neredeyse iki katına çıkararak tahminen 377 milyona ulaşacak. Bu süreçte ülke, Pakistan ve Endonezya'yı geride bırakacak ve dünyanın en kalabalık üçüncü ülkesi olan ABD ile benzer nüfusa ulaşacak. Ülkenin Teksas'tan biraz daha büyük olduğu düşünülürse bu dikkat çeken bir rakam.

BM tahminlerine göre önümüzdeki 27 yılda dünya nüfus artışının yarısını oluşturması beklenen sekiz ülkeden beşi Afrika'da bulunuyor. Londra'daki Chatham House Afrika Programı Direktör Yardımcısı Tighisti Amare, Africa News'e verdiği röportajda Afrika'nın en hızlı büyüyen ve en genç kıta olduğuna dikkat çekerek, nüfusun yüzde 70'inin 30 yaşın altında olduğuna dikkat çekti .

Amare, "Nüfus artışı elbette kısmen halk sağlığı düzeyi ve erişimdeki iyileşmeyle açıklanıyor. Bu, çocuk ölümlerinde azalmaya yol açtı. Bu da başlı başına iyi bir haber" diyor.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun ekonomi danışmanı Michael Herrmann ise uygun planlama olmadan bu kadar hızlı büyüyen bir nüfusa bakım sağlamanın, eğitim vermenin ve istihdam etmenin zor olabileceğini söylüyor.

