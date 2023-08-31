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  • Kırgızistan'da TikTok'u yasaklama kararı alındı

Kırgızistan'da TikTok'u yasaklama kararı alındı

Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığı, ülkede sosyal medya platformu TikTok'u yasaklama kararı alındığını duyurdu.

31 Ağustos 2023 | 09:16
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Kırgızistan'da TikTok'u yasaklama kararı alındı

Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, TikTok uygulamasının, çocukların zihinsel gelişimi ve sağlığını olumsuz yönde etkileyen zararlı etkilerine ilişkin çok sayıda sivil toplum kuruluşundan şikayetlerin geldiği belirtildi.

TikTok'un kullanıcıyı kısa kliplerden oluşan sanal dünyaya sürüklediği, gençlerin bunları izledikten sonra bazılarının hayati tehlike arz eden belirli videoları tekrarlamaya çalıştığı kaydedilen açıklamada, bağımlılığa neden olan bu tür içeriklerin genç neslin duygusal durumunu olumsuz yönde etkilediğine dikkat çekildi.

Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığının çok sayıda itirazı dikkate alarak ve gerçekleştirilen denetimlere dayanarak, ülkede TikTok'un yasaklanması kararının alındığı bildirilen açıklamada, kararın uygulanması için Dijital Kalkınma Bakanlığına başvurulduğu aktarıldı.

Ülkede TikTok'u yasaklama kararının herhangi bir jeopolitik amaç taşımadığı vurgulanan açıklamada, TikTok'u durdurma kararının tamamen çocukların ahlaki eğitimlerini olumsuz yönde etkileyebilecek ve psikolojik sağlıklarına zarar verebilecek bilgilerden korumak için alındığı anımsatıldı.

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