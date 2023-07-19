ARA
Bist 100
6443,97
1,24%
Bist 100
Dolar/TL
26,9249
0,0043%
Dolar/TL
Euro/TL
30,1898
-0,1302%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,1213
-0,1394%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1707,76
-0,3%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • Titan CEO'sunun arkadaşı: "Milyarderler için bir fare kapanı tasarladı"

Titan CEO'sunun arkadaşı: "Milyarderler için bir fare kapanı tasarladı"

Su altında patlayan Titan denizaltısının bağlı olduğu OceanGate CEO'su Stockton Rush'un bir arkadaşından ilginç yorumlar var...Karl Stanley, OceanGate CEO'su Stockton Rush'un "milyarderler için fare kapanı" yaptığını söyledi.

19 Temmuz 2023 | 10:55
0
Titan CEO'sunun arkadaşı: "Milyarderler için bir fare kapanı tasarladı"

Bir zamanlar Titan denizaltısında yolcu olan Karl Stanley, OceanGate CEO'su Stockton Rush'ın Titan denizaltısının sonunun felaket olacağını bildiğini ancak "milyarderler için fare kapanı" yaratmaya devam ettiğini söylüyor.

2019'da Rush'la Bahamalar'da dalış yapan Stanley, Haziran ayında RMS Titanic enkazına yaptığı bir gezide Rush dahil beş kişinin ölümünün ardından kamuoyu önünde konuşmaya başladı. Ancak perde arkasında arkadaşını Titan'ın tehlikeli olduğu konusunda uyardı.

Stanley, Pazar günü yayınlanan bir röportajda "Böyle biteceğini kesinlikle biliyordu. Mecazi olarak insanlık tarihinde yapabileceğiniz en büyük patlamayla gitti. Aynı anda iki milyarderi öldüren ve bu ayrıcalığın bedelini onlara ödeten son kişiydi" diyor.

Stanley ayrıca Titan'la ilgili sorunun karbon fiber tüp olduğuna dair şüphe duymadığını belirtti. Stanley, denizaltıya atıfta bulunarak, "Stockton'ın milyarderler için bir fare kapanı tasarladığını düşünüyorum," dedi.

Stanley daha önceki bir dalışta, denizaltıda "çatlama" benzeri sesleri duyduğu konusunda arkadaşını uyarmıştı. Stanley'nin Rush'a gövdede kusur olduğu ve denizaltının "feci bir şekilde başarısız olacağından" endişelendiğini anlatan e-postalar gönderdiği ortaya çıkmıştı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1707,76 -0,3%
  • ALTIN ONS 1972,8 -0,31%
  • BIST 100 6443,97 1,24%
  • DOLAR/TURK LIRASI 26,9249 0,0043%
  • EURO/TURK LIRASI 30,1898 -0,1302%
  • EURO/USD 1,1213 -0,1394%
  • INGILIZ STERLINI 1,29124 -0,9508%
  • JAPON YENI 139,985 0,831%
  • KANADA DOLARI 1,31908 0,17277%
  • RUS RUBLESI 91,01 0,2865%
Günün En Çok Okunanları
Bazı şirketler neden sosyal medyadan çekiliyor?
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında 5 başlıkta anlaşmalar imzalandı
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında 5 başlıkta anlaşmalar imzalandı
DS Automobiles Türkiye'de tarihinin en yüksek 6 aylık satışına ulaştığını duyurdu
DS Automobiles Türkiye'de tarihinin en yüksek 6 aylık satışına ulaştığını duyurdu
Ünlü yönetmen, neden akıllı telefon taşımadığını anlatıyor
Ünlü yönetmen, neden akıllı telefon taşımadığını anlatıyor
MKE'nin kapsül fabrikasında patlama: 4 yaralı
MKE'nin kapsül fabrikasında patlama: 4 yaralı
En güçlü pasaportlar belli oldu... Türkiye'nin yeri değişti
En güçlü pasaportlar belli oldu... Türkiye'nin yeri değişti
Rusya Tahıl Anlaşması'na dönüş şartını açıkladı
Rusya Tahıl Anlaşması'na dönüş şartını açıkladı
Piyasalar karışık seyrediyor... Bugün hangi veriler takip edilecek?
GERİ
İLERİ
Bazı şirketler neden sosyal medyadan çekiliyor?
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında 5 başlıkta anlaşmalar imzalandı
DS Automobiles Türkiye'de tarihinin en yüksek 6 aylık satışına ulaştığını duyurdu
Ünlü yönetmen, neden akıllı telefon taşımadığını anlatıyor
MKE'nin kapsül fabrikasında patlama: 4 yaralı
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında 5 başlıkta anlaşmalar imzalandı
DS Automobiles Türkiye'de tarihinin en yüksek 6 aylık satışına ulaştığını duyurdu
Ünlü yönetmen, neden akıllı telefon taşımadığını anlatıyor
MKE'nin kapsül fabrikasında patlama: 4 yaralı
En güçlü pasaportlar belli oldu... Türkiye'nin yeri değişti
DS Automobiles Türkiye'de tarihinin en yüksek 6 aylık satışına ulaştığını duyurdu
Ünlü yönetmen, neden akıllı telefon taşımadığını anlatıyor
MKE'nin kapsül fabrikasında patlama: 4 yaralı
En güçlü pasaportlar belli oldu... Türkiye'nin yeri değişti
Rusya Tahıl Anlaşması'na dönüş şartını açıkladı
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL