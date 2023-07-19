Titan CEO'sunun arkadaşı: "Milyarderler için bir fare kapanı tasarladı"

Bir zamanlar Titan denizaltısında yolcu olan Karl Stanley, OceanGate CEO'su Stockton Rush'ın Titan denizaltısının sonunun felaket olacağını bildiğini ancak "milyarderler için fare kapanı" yaratmaya devam ettiğini söylüyor.

2019'da Rush'la Bahamalar'da dalış yapan Stanley, Haziran ayında RMS Titanic enkazına yaptığı bir gezide Rush dahil beş kişinin ölümünün ardından kamuoyu önünde konuşmaya başladı. Ancak perde arkasında arkadaşını Titan'ın tehlikeli olduğu konusunda uyardı.

Stanley, Pazar günü yayınlanan bir röportajda "Böyle biteceğini kesinlikle biliyordu. Mecazi olarak insanlık tarihinde yapabileceğiniz en büyük patlamayla gitti. Aynı anda iki milyarderi öldüren ve bu ayrıcalığın bedelini onlara ödeten son kişiydi" diyor.

Stanley ayrıca Titan'la ilgili sorunun karbon fiber tüp olduğuna dair şüphe duymadığını belirtti. Stanley, denizaltıya atıfta bulunarak, "Stockton'ın milyarderler için bir fare kapanı tasarladığını düşünüyorum," dedi.

Stanley daha önceki bir dalışta, denizaltıda "çatlama" benzeri sesleri duyduğu konusunda arkadaşını uyarmıştı. Stanley'nin Rush'a gövdede kusur olduğu ve denizaltının "feci bir şekilde başarısız olacağından" endişelendiğini anlatan e-postalar gönderdiği ortaya çıkmıştı.