ABD Sahil Güvenlik yetkileri Perşembe günü Titanik'in pruvasından 488 metre ileride bulunan enkazın kayıp Titan denizaltısına ait olduğunu doğruladı. Enkaz, denizaltının Pazar günü Titanik'e inişi sırasında büyük olasılıkla yıkıcı bir iç patlamaya maruz kaldığını işaret ediyor.

TİTAN'DA NE YAŞANDI?

Peki, Titan'da yaşanan iç patlama nedir? Patlamanın tam tersi olan içe çökme, bir nesnenin aniden ve şiddetli bir şekilde kendi üzerine çökmesidir. İçeriden dışarıya doğru hareket eden basınç yerine, dışarıdan içeriye doğru bir basınç vardır.

Denizaltılar okyanusun metrelerce altında ezici su altı basınçlarına dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Aşağıda basınç deniz seviyesinden yaklaşık 400 kat daha fazladır. Su altında daha derine daldıkça basınç daha da artar. Uzmanlar, bu derinliklerde denizaltı üzerinde muazzam bir basınç olduğunu ve en küçük bir yapısal kusurun bile felakete yol açabileceğini söylüyor, "En ufak bir sızıntı gemiyi yok edecek ani bir patlamaya neden olabilir" diyor.

İçeridekiler hiçbir şey fark etmedi: CNN'nin konuştuğu uzmanlara göre turistik denizaltı üzerinde bu kadar büyük bir basınç varken, iç patlama milisaniyeden daha kısa bir sürede gerçekleşmiştir. Eski bir deniz subayı olan ve Florida Uluslararası Üniversitesi'nde profesörlük yapan Aileen Marty CNN'e verdiği demeçte saatte 1.500 mil hızla yıkıcı bir iç patlama meydana geldiğini söylüyor. Marty, insan beyninin bunu fark edemeyeceğini; içeridekiler bir sorun olduğunu fark edene kadar her şeyin yok olmuş olacağını söylüyor. Yani, Titan'dakiler çok ani iç patlamayla öldüklerinde hiçbir sorunun farkına varamamıştı.

İÇ PATLAMA NEDEN OLMUŞ OLABİLİR?

HITC'nin haberine göre, aracın gövdesinde meydana gelebilecek herhangi bir hasar ya da kusur sızıntıya yol açarak geminin bu aşırı basınç altında aniden patlamasına neden olabilir.

Insider'a konuşan uzmanlar bu konuda "Bir iç patlamada, patlamaya benzer şekilde, gemiden geriye pek bir şey kalması olası değil" diyor. AS'da yer alan haberde ise uzmanların arama sırasında da turistik denizaltının iç patlama yaşadığından şüphe ettiklerini; Titan'ın, Titanik'in enkazının bulunduğu derinlikte muazzam baskıya yenik düştüğünü yazdı. İç patlamanın tam olarak hangi derinlikte meydana geldiği ise henüz belli değil.

2018'de Titan'ın tasarımıyla ilgili endişelerin dile getirildiği ortaya çıkmıştı. Karbon fiber ve titanyum ile inşa edilen Titan, bağlı bulunduğu şirketin CEO'su Stockton Rush'a göre NASA ve Washington Üniversitesi ile birlikte tasarlandı. Ancak, iddialara göre gemi hiçbir zaman kalifiye bir üçüncü taraf kuruluş tarafından geleneksel bir değerlendirme yoluyla onaylanmadı. Bazı kaynaklara göre Titan'ın yalnızca 1.300 metreye kadar inme onayı aldığı iddia ediliyor.

