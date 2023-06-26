Birkaç gün arayla yaşanan Ege'deki göçmen teknesi faciası ve Titan denizaltısındaki patlama... Guardian'ın haberine göre denizdeki iki trajedi arasında kurtarma çabalarının boyutu ve gösterilen ilgi Pakistan içinde ulusal ve uluslararası eşitsizlik ve insan hayatına verilen farklı değerler hakkında tartışmalara yol açtı.

Habere abere göre Yunanistan açıklarında batan teknede 5 akrabasını kaybeden Anees Majeed, bir başka 5 kişiyi kurtarmak için farklı ülkeler tarafından yürütülen milyonlarca dolarlık kurtarma çalışmalarını şaşkınlıkla izlediğini söyledi.

Majeed, "Kurtarma operasyonunda milyonlarca doların harcandığını bilmek şok edici. Bütün kaynakları kullandılar. Yapılan aramayla ilgili çok fazla haber çıktı. Ama Yunanistan'daki tekneyle birlikte batan yüzlerce Pakistanlıyı ve diğer insanları arama zahmetine girmediler. Bu çifte standarttır. İsteseler birçok insanın hayatını kurtarabilirlerdi veya en azından cansız bedenleri çıkarabilirlerdi" ifadelerini kullandı.

Majeed sözlerine, "Bir şeyi biliyorum: Yoksullar Pakistan'da sefalet içinde yaşadığı ve ekonomik koşullar dayanılamaz durumda olduğu için bu ölümcül yolculuğa yeniden çıkacaklar. Hükümetler bunu durdurmak için onları açık denizde boğmaktan daha fazlasını yapmalı" dedi.

'YANLIŞ ANLAŞILIYOR'

İsmini vermek istemeyen Pakistanlı bir gazeteci ise, "Yunan kıyılarında yüzlerce kişinin ölmesi, diğer 5 kişinin suçu değildi. Bu sınıf eşitsizliklerinin devasa boyutta olduğu sistemin suçuydu. İnsanlar bunu işaret ettiklerinde, nefret duyuyorlarmış gibi yanlış anlaşılıyor" diye konuştu.

Batan teknede kuzeni ve amcasını kaybeden 36 yaşındaki Abdul Kerim ise, "Zenginleri kurtarmak için milyonlarca dolar harcandı ama fakirlerin böyle bir fırsatı yoktu. Pakistan hükümeti bile konuya gereken önemi göstermedi" şeklinde konuştu.

New York Union College'da antropoloji profesörü olan Arsalan Khan, Pakistan'da ve Pakistan dışında Dawood ailesinin medyada yoğun bir şekilde yer almasına vurgu yaparak "Titanik denizaltısına verilen tepki çok daha empatik ve keder doluydu. Bu tür farklılıklar, empati ve şefkati daha çok hak edenlerin ikinciler olduğu izlenimini yaratıyor. Bu farklılıklar, toplum ve hükümetler tarafından bilinçli ya da bilinçsiz olarak farklı insan yaşamlarına verilen eşitsiz değerlerin altını çiziyor" diyor.

Yunanistan açıklarında batan göçmen teknesinde en az 300 Pakistan vatandaşının hayatını kaybettiği düşünülüyor.