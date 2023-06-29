Yaklaşık 96 saatlik oksijen kaynağıyla yola çıkan ve yolculuk süresinin 2,5 saat öngörüldüğü Titan denizaltısının "Polar Prince" adlı gemiyle iletişimi, dalıştan 1 saat 45 dakika sonra kesilmişti.

ABD Sahil Güvenlik yetkilileri, 22 Haziran'da Titan denizaltısının "katastrofik" şekilde patlayarak parçalara ayrıldığını söylemişti. Titan'da bir iç patlama yaşandığı ortaya çıkmış, denizaltıya ait 5 büyük parça bulunmuştu.

5 kişinin ölümüne neden olan Titan denizaltısının parçaları karaya çıkarıldı.https://t.co/axBzR5iLjF pic.twitter.com/KhSWsBtuUb — TRT HABER (@trthaber) June 28, 2023

TİTAN'A AİT PARÇALAR İLK KEZ GÖRÜLDÜ

Titan'ın parçaları, faciadan bu yana ilk kez görüldü. Enkaza ait parçalar Kanada'nın St John's kentindeki Horizon Arctic gemisinden indirildi. Fotoğraflarda muşambalarla kaplı metal parçalar görülüyor. ABD Sahil Güvenlik yetkilileri, enkaz arasında denizaltının iniş takımının ve arka kapağının da bulunduğunu söyledi. BBC bilim muhabiri Jonathan Amos ise Çarşamba günü karaya çıkarılan enkazda, denizaltının camsız pencerelerinin yanı sıra ucundaki ekipman bölmesinin, iniş takımının ve iki arka kapağının yer aldığını bildirdi.

Denizaltıda havacılık sektöründe hizmet veren Action Aviation'ın sahibi İngiliz milyarder Hamish Harding, Pakistanlı iş insanı Şahzada Davud ve oğlu Süleyman Davud, denizaltının sahibi OceanGate şirketinin kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Stockton Rush ve Fransız denizaltı pilotu Paul Henry Nargeolet bulunuyordu.



