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  • Titanik enkazına giderken kaybolan Titan'da son durum ne?

Titanik enkazına giderken kaybolan Titan'da son durum ne?

Titanik enkazını görmek üzere 5 kişiyle yola çıkan ve Atlas Okyanusu'nda kaybolan "Titan" adlı denizaltıdaki yolcuların oksijeninin tükendiği değerlendirilse de arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. İşte kayıp denizaltı Titan'la ilgili son haberler:

22 Haziran 2023 | 17:43
0
Titanik enkazına giderken kaybolan Titan'da son durum ne?

ABD Sahil Güvenlik yetkililerince yapılan hesaplamalara göre, "Titan yolcularının oksijenlerinin bugün yerel saatle öğlen bitebileceğinin öngörüldüğü" açıklamalara karşın ABD, Birleşik Krallık, Kanada ve Fransa'dan arama-kurtarma ekiplerinin denizaltıya ulaşma çabaları sürüyor. İşte aramalardan yansıyan son haberler:

 

1
TİTAN'DA KİMLER VAR?

TİTAN'DA KİMLER VAR?

Bilet fiyatının 250 bin dolar olduğu kayıp denizaltıda, havacılık sektöründe hizmet veren Action Aviation'ın sahibi İngiliz milyarder Hamish Harding, Pakistanlı iş insanı Şahzada Davud ve oğlu Süleyman Davud, denizaltının sahibi OceanGate şirketinin kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Stockton Rush ve Fransız denizaltı pilotu Paul Henry Nargeolet'nin olduğu biliniyor.
2
1 SAAT 45 DAKİKA SONRA BAĞLANTI KOPTU

1 SAAT 45 DAKİKA SONRA BAĞLANTI KOPTU

Yaklaşık 96 saatlik oksijen kaynağıyla yola çıkan ve yolculuk süresinin iki buçuk saat öngörüldüğü Titan'ın, "Polar Prince" adlı gemiyle iletişimi, dalıştan 1 saat 45 dakika sonra kesilmişti. GPS'nin çalışmadığı su altında, denizaltı yüzeydeki gemiden gelen mesajlarla yönlendiriliyordu. Geminin, Elon Musk'ın şirketi SpaceX'e ait Starlink uydu internet sistemini kullandığı belirtildi.
3
VİDEO OYUN KONTROLÖRÜYLE YÖNETİLİYOR

VİDEO OYUN KONTROLÖRÜYLE YÖNETİLİYOR

Uzunluğu 6,4 metre civarında denizaltı, alan darlığı ve sınırlı gıda stokunun yanında yetersiz teknolojik ekipman nedeniyle uzmanlarca "ilkel" olarak tanımlanıyor ve uzun süre su altında kalmak için uygun olmadığı ifade ediliyor. Denizaltının, diğer bazı deniz araçlarında da kullanılan video oyunu kontrolörüyle yönetildiği bildirildi.
4
Titan yolcularının dışarıdan yardım olmadan denizaltıdan çıkmaları mümkün değil

Titan yolcularının dışarıdan yardım olmadan denizaltıdan çıkmaları mümkün değil

Yolcuların, denizaltının kendi kendine yüzeye çıkması durumunda bile dışarıdan 17 cıvatayla kapatıldığı için yardım gelene kadar çıkmalarının mümkün olmadığı aktarıldı. ABD Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamada, Kanada askeri arama uçağının, suyun altından denizaltıya ait olabileceğini düşündükleri birtakım sesler tespit ettiği; söz konusu seslerin 30 dakika aralıklarla duyulduğu ifade edilmişti. Ancak bu seslerin, denizaltıya ait olup olmadığı kesinleşmemişti.
5
OKSİJENİN TÜKENDİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

OKSİJENİN TÜKENDİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Yetkililer, Titan'ın oksijeninin bugün Türkiye saatiyle 14.00 civarında tükendiğini değerlendiriyor.
6
Kanada ve ABD, arama-kurtarma çalışmalarına destek veriyor

Kanada ve ABD, arama-kurtarma çalışmalarına destek veriyor

"John Cabot" adlı deniz radarlı Kanada Sahil Güvenlik botu, arama çalışmalarına katılmak üzere dün olay yerine ulaşmıştı. ABD Donanması da denizaltının bulunması halinde kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak üzere 6 bin metre derinliğe kadar ağır denizaltı nesnelerini çekebilen bir kaldırma sistemi gönderiyor.
7
"Yolcuların oksijenleri azalıyor ve karbondioksit soluyorlar"

"Yolcuların oksijenleri azalıyor ve karbondioksit soluyorlar"

Eski bir denizaltı kaptanı David Marquet, CNN'e yaptığı açıklamada, yolcuların muhtemelen susamış, aç ve çok halsiz olduklarını ifade etti. Marquet, "Aracı çevreleyen su donma noktasında ve bu, geminin içini buz gibi yapıyor. Denizaltı parçalarının içi buz tutmuş durumda. Yolcular bir araya toplanmış şekilde vücut ısılarını korumaya çalışıyor. Oksijenleri azalıyor ve karbondioksit soluyorlar." diye konuştu.
8
Discovery Channel sunucusu, denizaltının "problemleri" olduğunu belirtti

Discovery Channel sunucusu, denizaltının "problemleri" olduğunu belirtti

Discovery Channel'ın "Expedition Unknown" programının sunucusu Josh Gates, 2021'de çekim ekibiyle Titan'da test dalışı yapmıştı. CNN'e dün yaptığı açıklamada, dalışın "zorlu" olduğunu belirten Gates, dalış esnasında denizaltının birçok problemi olduğunu anladıklarını ve Titan'da bölüm çekmemeye karar verdiklerini söyledi.
9
OceanGate şirketi, olası tehlikeler hakkında daha önce uyarılmış

OceanGate şirketi, olası tehlikeler hakkında daha önce uyarılmış

Şirketin eski denizcilik operasyonları direktörü David Lochridge'in, geliştirilmekte olan denizaltının daha fazla test edilmesi gerektiğini belirttiği ve denizaltı "aşırı derinliğe" ulaştığında yolcuların tehlikeye girebileceğini belirten bir rapor yazdığı ortaya çıkmıştı. OceanGate, Lochridge'i gizlilik anlaşmasını ihlal etmekle suçlayarak 2018’de işten çıkarmıştı. OceanGate, 2018’de Deniz Teknolojisi Topluluğundan başka bir uyarı daha almıştı. Uyarıda, şirketin, yolcuları korumak için dalıştan önce denizaltı prototipini uzman bir üçüncü tarafça denetlenen testlere tabi tutmasının kritik önem taşıdığı ifade edilmişti.
10
Titanik, Atlantik'in sularına gömülmüştü

Titanik, Atlantik'in sularına gömülmüştü

Lüks yolcu gemisi Titanik, 10 Nisan 1912'de 2 bin 224 yolcu ve mürettebatla New York'a gitmek üzere İngiltere'nin Southampton kentinden yola çıkmıştı. Gemi, 15 Nisan 1912'de bir buz dağına çarptıktan sonra Kuzey Atlantik'in sularına gömülmüştü. Kazada 1500'den fazla kişi yaşamını yitirmişti. Birkaç saat sonra kaza yerine ulaşan Carpathia gemisi, 710 kişiyi kurtarmıştı.
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