ABD Başkanı Donald Trump ABD’de seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı. Trump seçimi kazanmaya çok yakın olduklarını, büyük bir kutlamaya hazırlandıklarını söyledi, ‘Açıkçası biz bu seçimi kazandık’ dedi… Büyük yolsuzluktan şüphelendiklerini söyleyen Trump gerekirse seçimi Yüksek Mahkeme’ye götürebileceklerini söyledi. Trump, seçimden önce Pennsylvania eyaletinde postayla kullanılan oyların kabul tarihinin uzatılmasına tepki göstermişti. Yüksek Mahkemenin Pennsylvania’da posta pulu 3 Kasım’a kadar vurulan ancak oy merkezlerine 6 Kasım’a kadar ulaşan oyların kabul edileceği yönünde bildirdiği karara tepki göstermişti.

Trump’ın bugünkü açıklamaları şöyle:

Bu şüphesiz en geç saatte yaptığım basın açıklaması. Gerçekten desteğiniz çok önemli bizim için. Amerikan halkına teşekkür etmek istiyorum bu gece için. Milyonlarca kişi bu akşam bize oy verdi. Gerçekten çok üzgün bir grup insan bu oyun hakkını gasp etmeye çalışıyor. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. First Lady’ye, bütün aileme, başkan yardımcısına, bize destek olan herkese teşekkür etmek istiyorum.

Tam büyük bir zafer kazanıyorduk. Tüm sonuçlar durduruldu. Dışarı çıkıp kutlamaya hazırdık. Böylesine bir başarı… Bu ülkenin vatandaşları çıktı, rekor sayıda oy verdi. Hiç kazanmamızı beklemiyorlardı Florida’da, kazandık. Hem de büyük farkla kazandık. Ohio’yu kazandık, Texas’ı kazandık. Texas’ı da 700 bin oy farkıyla kazandık. Geogia’yı da kazandık. Orada da yüzde 2.5, 117 bin oy öndeyiz. Bizi yakalamalarının imkanı yok.

Benzer bir şekilde Kuzey Karolayna’yı da kazandık. Ki Arizona’da da çok potansiyel var. Biri dedi ki, Arizona’yı Biden’a saydı. Olabilir ama kesinlikle daha çok oy var orada. Burada da değişebilir. Gerek bile yok. Alırsak alırız. Ama bir imkan var. Aradaki fark azaldı. Azıcık oy kaldı. Alabilelim istiyoruz. Ama en önemlisi Pensilvanya’da öndeyiz. Muazzam bir fark var. 690 bin öndeyiz. Yakınından bile geçemezler. Aradaki fark dev gibi. Yüzde 64’ü sayıldı. Neredeyse imkansız olacak onların bizi yakalaması. Pensilvanya’da bölgesinin de başkanınızı sevdiğini öğrendik. Michigan’ı kazanıyoruz, baktım sayılara. Gerçekten bayağı öndeymişiz. Oyların yüzde 65’i açıldı sandıkların. Wisconsin’i de kazanıyoruz bu sırada. Texas’ı kazanıyoruz.

Henüz tam hesaplamaları bitirmemişler ama. O kadar iyi bir gece geçiriyoruz ki, sayılara bakarsak. Bu eyaletleri kazandık, aradaki fark da yüksek. Dedim ki seçime ne oldu, bitiverdi bir anda. Açıklamalar geldi. Arka arkaya. Kazanamayacaklarını biliyorlardı, dediler ki hadi mahkemeye gidelim. Ben bunu tahmin ettim. Çünkü kazanamayacaklarını biliyordum. Bu ülkemizin utancıdır. Bu Amerikan halkına karşı yapılmış bir sahtekarlıktır.

BANA KALIRSA ÇOKTAN KAZANDIK *

Açıkçası kazandık bu seçimi. O yüzden şimdi hedefimiz seçimin bu ülkenin iyiliği için, bu bir dönüm noktası. Bu büyük bir hilebazlık. Biz hukunun düzgün şekilde işlemesini istiyoruz. Bu yüzden ABD yüksek mahkemesine gidiyoruz, sayımı durdurmalarını isteyeceğiz. Rastgele oy pusulaları bulmalarını, sabahın 4’ünde eklemelerini istemiyoruz. Bu seçimi kazanacağız, bana kalırsa çoktan kazandık. Tüm destekçilerimize teşekkür etmek istiyorum.