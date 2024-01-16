Trump'ın Iowa'daki ön seçimde aldığı sonuç ne anlama geliyor?

Iowa eyaletinde Cumhuriyetçi aday adaylarını karşı karşıya getiren ön seçimler tamamlandı. Resmi olmayan sonuçlara göre Trump, rakipleri Florida Valisi Ron DeSantis ile ABD'nin eski BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley'i geride bırakarak Iowa'da ipi göğüsledi. Parti toplantıları şeklinde (caucus) yapılan ön seçimlerde kesin olmayan sonuçlara göre Trump, oyların yüzde 51'ini alarak rahat bir galibiyet elde etti. DeSantis yüzde 21'in biraz üzerindeki oy oranıyla ikincilik koltuğunu kazanırken, Haley ise yüzde 19 düzeyinde kalarak üçüncü oldu. Öte yandan bir diğer Cumhuriyetçi aday adayı Vivek Ramaswamy ise yüzde 7,7 düzeyinde destek alabildi. Sonuçların belli olmasının ardından bir basın toplantısı düzenleyen Ramaswamy, yarıştan çekildiğini ve Trump'a destek vereceğini açıkladı.
NE ANLAMA GELİYOR?
CNN'e göre Donald Trump Pazartesi gecesi hâlâ kendisinin Cumhuriyetçi Partisi olduğunu gösterdi. CNN, Trump'ın Iowa'daki ön seçimi benzeri görülmemiş bir farkla kazandığını söylüyor. BBC'deki analizde ise şu yorumlar var:
- Trump'ın Iowa'daki zaferi tarihi ölçüde büyüktü. Iowa'nın 99 bölgesinden biri hariç hepsinde en fazla oyu aldı (diğerini tek bir oyla kaybetti). Daha önce hiç kimse Iowa'daki bir yarışı 12 puandan fazla farkla kazanmamıştı. Trump'ın farkı %30'a yaklaşacak ve seçime katılan Cumhuriyetçilerin tam çoğunluğunu kazanabilir.
- Pazartesi gecesi seçim bölgelerine giren Iowalılarla yapılan bir anket, Trump'ın seçimlerde neden bu kadar başarılı olduğunu açıklamaya yardımcı oluyor.
- CBS News'e göre, Cumhuriyetçi parti seçimlerine katılanların yaklaşık yarısı kendilerini Trump'ın "Amerika'yı Yeniden Büyük Yap" hareketinin bir parçası olarak görüyor.
- Gençleri ve yaşlıları, erkekleri ve kadınları kazandı. Ayrıca 2016'da kazanmakta zorlandığı Evanjelik ve aşırı sağcı muhafazakar seçmenleri de kazandı.
- Genelde mağlup olan başkan adayları hafızalardan silinir. Ancak Trump hem Iowa'da hem de ülke genelinde Cumhuriyetçileri kaybetmediğine ikna etmeyi başardı.
- Iowa'da seçimlere katılanların büyük bir çoğunluğu CBS'e 2020 başkanlık seçimlerinin gerçek galibinin Trump olduğuna inandıklarını söyledi ki bu oran Trump destekçileri arasında %90'a kadar çıktı.
- Iowa seçimlerinin galibi olarak Kasım ayındaki başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olma yolunda ilk önemli adımı atmış oldu.
- Iowa'daki sonuç aynı zamanda eski başkanın Pazartesi gecesi zafer konuşması sırasında yaptığı gibi Başkan Biden'a daha fazla odaklanmasını sağlayacak. Demokratlar ise bu hesaplaşmayı ve Trump'ın zayıf noktası olarak gördükleri noktaları kullanma fırsatını memnuniyetle karşılıyor gibi görünüyor. Ancak Iowa'dan başlayarak bir dizi baskın galibiyet, eski başkana ivme kazandıracaktır. Sonbaharda yapılacak genel seçimlere gelindiğinde Trump'ın beklediklerinden ya da umduklarından daha zorlu bir rakip olduğu ortaya çıkabilir.