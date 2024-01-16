Trump'ın Iowa'daki ön seçimde aldığı sonuç ne anlama geliyor?

Iowa eyaletinde Cumhuriyetçi aday adaylarını karşı karşıya getiren ön seçimler tamamlandı. Resmi olmayan sonuçlara göre Trump, rakipleri Florida Valisi Ron DeSantis ile ABD'nin eski BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley'i geride bırakarak Iowa'da ipi göğüsledi. Parti toplantıları şeklinde (caucus) yapılan ön seçimlerde kesin olmayan sonuçlara göre Trump, oyların yüzde 51'ini alarak rahat bir galibiyet elde etti. DeSantis yüzde 21'in biraz üzerindeki oy oranıyla ikincilik koltuğunu kazanırken, Haley ise yüzde 19 düzeyinde kalarak üçüncü oldu. Öte yandan bir diğer Cumhuriyetçi aday adayı Vivek Ramaswamy ise yüzde 7,7 düzeyinde destek alabildi. Sonuçların belli olmasının ardından bir basın toplantısı düzenleyen Ramaswamy, yarıştan çekildiğini ve Trump'a destek vereceğini açıkladı.

NE ANLAMA GELİYOR?

CNN'e göre Donald Trump Pazartesi gecesi hâlâ kendisinin Cumhuriyetçi Partisi olduğunu gösterdi. CNN, Trump'ın Iowa'daki ön seçimi benzeri görülmemiş bir farkla kazandığını söylüyor. BBC'deki analizde ise şu yorumlar var: