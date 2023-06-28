Sistem değişiyor: Tüm Güney Koreliler 1 hatta 2 yaş gençleşecek

Güney Kore'de birinin yaşını belirlemek için giderek daha az ilgi gören geleneksel bir sayım yöntemi var. Şimdi ülke uluslararası sistem geçtiği için tüm Güney Koreliler anında bir veya iki yaş gençleşti.

Önceki sistemde ülke vatandaşları doğduklarında bir yaşında kabul ediliyor ve her 1 Ocak'ta bir yıl ekleniyordu. Örneğin bu sistemle 31 Aralık'tan doğan bir bebek saat gece yarısını vurur vurmaz, yani Ocak'ta iki yaşına geliyordu.

Ancak Korea Times'ın haberine göre yeni karar kapsamında yaşlar dünyanın geri kalanıyla aynı şekilde hesaplanacak. Aralık ayında değişikliği onaylayan ulusal meclis , "yaş hesaplamalarının karışık kullanımının neden olduğu toplumsal karışıklığı ve bunun sonucunda ortaya çıkan yan etkileri çözeceğini" söyledi.

Sistem, son yıllarda kafa karışıklığına yol açtığı gerekçesiyle eleştiriliyordu. AFP'ye konuşan Hong Suk-min "Bir yabancı bana kaç yaşında olduğumu sorduğunda, uluslararası yaşı kastettiklerini bildiğim için kafa karıştırıcı oluyor, bu yüzden bazı hesaplamalar yapmam gerekiyor" diyor.

Ancak değişiklik örneğin insanların zorunlu eğitime başladıkları yılı değiştirmeyecek. Yani bu tarz konular değişikliklerden etkilenmeyecek. Yetkililere göre, yaşamın bu alanlarını yöneten mevcut sistem şimdilik yürürlükte kalacak.

Geleneksel yaş sayma yönteminin kökenleri belirsizdir. Bir teoriye göre anne karnında geçirilen süre de hesaba katılıyordu.