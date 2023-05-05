Türkiye, deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarında hayatını kaybeden Proteo anısına yavru bir Alman kurdunu Meksika'ya hediye etti.



Meksika'da arama kurtarma köpekleri yetiştiren Savunma Bakanlığı olası üç ismi oylamaya sundu: Proteo 2, Arkadaş veya Yardım. Anket sonucu yavru Alman kurduna Arkadaş adı verildi.

Arkadas, Çarşamba günü Mexico City'deki bir askeri üste yeni meslektaşlarının da katıldığı resmi bir törenle birliğe katıldı.

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'SÖZ VERİYORUM'

Meksika Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından Arkadaş fotoğrafıyla yapılan paylaşımda “Beni büyük bir sevgiyle karşılayan Meksikalı arkadaşlarıma teşekkürler, harika bir arama kurtarma köpeği olmak için elimden gelenin en iyisini yapacağıma söz veriyorum” denildi.