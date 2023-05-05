Türkiye, deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarında hayatını kaybeden Proteo anısına yavru bir Alman kurdunu Meksika'ya hediye etti.
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3 İSİM ARASINDAN SEÇİLDİMeksika'da arama kurtarma köpekleri yetiştiren Savunma Bakanlığı olası üç ismi oylamaya sundu: Proteo 2, Arkadaş veya Yardım. Anket sonucu yavru Alman kurduna Arkadaş adı verildi.
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PROTEO'NUN EĞİTMENİ İLGİLENECEKProteo, Kahramanmaraş`ta 6 Şubat`ta meydana gelen deprem sonrası Meksika`dan gelen arama kurtarma ekibine eşlik ederken hayatını kaybetmişti. Arkadaş'ı Proteo'nun eğitmeni eğitecek.
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RESMİ TÖREN DÜZENLENDİArkadas, Çarşamba günü Mexico City'deki bir askeri üste yeni meslektaşlarının da katıldığı resmi bir törenle birliğe katıldı.
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