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  • Türkiye'den Meksika'ya gönderilen yavru Alman kurdunun ismi anketle belirlendi

Türkiye'den Meksika'ya gönderilen yavru Alman kurdunun ismi anketle belirlendi

Arama kurtarma köpeği "Proteo" anısına Türkiye'den Meksika'ya hediye edilen yavru Alman kurdu için anket düzenlendi. Anket sonucu yavru köpeğe “Arkadaş” ismi verildiği açıklandı.

05 Mayıs 2023 | 01:17
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Türkiye'den Meksika'ya gönderilen yavru Alman kurdunun ismi anketle belirlendi

Türkiye, deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarında hayatını kaybeden Proteo anısına yavru bir Alman kurdunu Meksika'ya hediye etti.
 

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3 İSİM ARASINDAN SEÇİLDİ

3 İSİM ARASINDAN SEÇİLDİ

Meksika'da arama kurtarma köpekleri yetiştiren Savunma Bakanlığı olası üç ismi oylamaya sundu: Proteo 2, Arkadaş veya Yardım. Anket sonucu yavru Alman kurduna Arkadaş adı verildi.
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ARAMA KURTARMA KÖPEĞİ OLACAK

ARAMA KURTARMA KÖPEĞİ OLACAK

Arkadaş arama kurtarma köpeği olarak yetiştirilecek.
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PROTEO'NUN EĞİTMENİ İLGİLENECEK

PROTEO'NUN EĞİTMENİ İLGİLENECEK

Proteo, Kahramanmaraş`ta 6 Şubat`ta meydana gelen deprem sonrası Meksika`dan gelen arama kurtarma ekibine eşlik ederken hayatını kaybetmişti. Arkadaş'ı Proteo'nun eğitmeni eğitecek.
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RESMİ TÖREN DÜZENLENDİ

RESMİ TÖREN DÜZENLENDİ

Arkadas, Çarşamba günü Mexico City'deki bir askeri üste yeni meslektaşlarının da katıldığı resmi bir törenle birliğe katıldı.
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'SÖZ VERİYORUM'

'SÖZ VERİYORUM'

Meksika Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından Arkadaş fotoğrafıyla yapılan paylaşımda “Beni büyük bir sevgiyle karşılayan Meksikalı arkadaşlarıma teşekkürler, harika bir arama kurtarma köpeği olmak için elimden gelenin en iyisini yapacağıma söz veriyorum” denildi.
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