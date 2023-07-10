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Türkiye'nin İsveç kararı için Biden'dan ilk açıklama

ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılım protokollerini TBMM'ye sevk etme kararını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

10 Temmuz 2023 | 23:51
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Türkiye'nin İsveç kararı için Biden'dan ilk açıklama

ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü TBMM'ye iletme taahhüdünü memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Avrupa-Atlantik bölgesinde savunma ve caydırıcılığı geliştirmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye ile birlikte çalışmaya hazırım." ifadesini kullandı.

Biden, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü onaylamak üzere TBMM'ye iletme taahhüdü dahil Türkiye, İsveç ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından yayımlanan açıklamayı memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

"Avrupa-Atlantik bölgesinde savunma ve caydırıcılığı geliştirmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye ile birlikte çalışmaya hazırım." ifadesini kullanan Biden, İsveç'i NATO'nun 32. müttefiki olarak karşılamayı sabırsızlıkla beklediğini kaydetti. Biden, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e de kararlı desteği için teşekkür etti.

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