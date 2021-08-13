Almanya, Türkiye, İsrail ve ABD’yi Covid-19 salgınında ‘yüksek riskli’ ülkeler listesine ekledi. Almanya’ya bu kategorideki ülkelerden girenler aşı olduklarına veya Covid-19 geçirip iyileştiklerine dair kanıt sunamazlarsa 10 gün karantinaya girecek.

Haziran ayı başında Almanya, Türkiye’yi ‘yüksek riskli ülkeler’ kategorisinden çıkarıp ‘riskli ülkeler’ kategorisine almıştı.

Türkiye’de 1 Temmuz’da kısıtlamaların kaldırılmasının ardından vaka sayıları artışa geçmişti. Vaka sayıları 28 Temmuz’dan bu yana 20 binin üzerinde seyrediyor. Vefat sayısı ise 100’ün üzerinde.

Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsü’nün güncellemesine göre Türkiye’ye ilişkin değişiklik 17 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olacak. Diğer ülkelere yönelik değişiklikler ise 15 Ağustos tarihinde uygulamaya konacak.