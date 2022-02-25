Ukrayna’nın başkenti Kiev’e 110 kilometre uzaklıkta bulunan Çernobil nükleer santralinin Rus askerlerinin kontrolüne geçmesinin ardından gözler, 1986’da dünyanın yaşadığı en büyük nükleer felaketlerden birine sahne olan santrale çevrilirken Ukrayna’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Ukrayna Nükleer Düzenleme Kurumu, ülkenin Rus güçlerine karşı kontrolünü kaybettiği Çernobil Nükleer Santrali’nde aşırı radyasyon seviyelerinin kaydedildiğini bildirdi. Rusya ise paraşütçülerinin Çernobil santralinin kontrolünü ele geçirdiğini resmen duyururken, radyasyon seviyesinde bir problem olmadığını ifade etti.

Ukrayna Nükleer Düzenleme Kurumu’nun internet sitesinde yer alan açıklamada, gama radyasyonu dozunun kontrol seviyelerini aştığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu dalgalanmaların ağır askeri ekipmanların hareketi ve radyoaktif tozun havaya salınması nedeniyle olabileceği ifade edildi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihayl Podolyak dün akşam yaptığı açıklamada Rus güçlerine karşı Çernobil Nükleer Santrali’nin kontrolünü kaybettiklerini bildirmişti.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Mariano Grossi de Rus askerleri tarafından ele geçirilen Çernobil Nükleer Tesislerine ilişkin “o bölgedeki nükleer tesislerin güvenli ve emniyetli işleyişinin hiçbir şekilde etkilenmemesi ve aksamamasının hayati önem taşıdığını” söylemişti.

RUSYA’DAN ÇERNOBİL AÇIKLAMASI

Ukrayna’ya yönelik 3 cepheden saldırı başlatan Rusya’nın Savunma Bakanlığı yetkilileri ise Rus güçlerinin dün Ukrayna’daki Çernobil Nükleer Güç Santrali’nin yer aldığı alanı kontrolü altına aldığını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna’nın Pripyat kentinde yer alan Çernobil Nükleer Güç Santrali’nin bulunduğu alanı tamamen kontrolleri altına aldıklarını söyledi. Konaşenkov, santralde, radyasyon seviyesinin normal düzeyde olduğunu söyledi.

2000 yılında kapatılmıştı

Faaliyetteki son reaktör 2000 yılında kapatılmasına rağmen, reaktörün tamamen devre dışı kalması ve oluşan nükleer sızıntıların giderilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus güçlerinin Çernobil nükleer santralini ele geçirmeye çalıştıklarını akşam saatlerinde duyurmuştu.

Zelenskiy, Twitter’dan yaptığı açıklamada, santraldaki güvenlik görevlilerinin 1986 trajedisi bir daha yaşanmasın diye canlarını verdiklerini belirtmiş ve “Rus işgal güçleri Çernobil santralini ele geçirmeye çalışıyor. Bu tüm Avrupa için bir savaş ilanı.” ifadelerini kullanmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihayl Podolyak, Rus güçlerine karşı Çernobil Nükleer Santrali’nin kontrolünü kaybettiklerini dün 21.45’te bildirmişti.

Rusların saldırısından sonra santralin güvende olduğunu söylemenin imkansız hale geldiğini ifade eden Podolyak, bunun Avrupa için en büyük tehditlerden birisi olduğunu belirtmişti.

Çernobil nükleer santrali dört reaktörden oluşuyor ve bunlardan sonuncusu 15 Aralık 2000’de kapatıldı. Bir reaktörün kapatılmasının ardından tamamen devre dışı kalması, kalıntıların yok edilmesi onlarca yıl sürüyor.

“Trajik kazanın meydana geldiği dördüncü reaktörün akıbeti henüz belli değil”

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (IAEA) paylaştığı bilgilere göre, son reaktördeki çalışma süreci, buradaki yakıt ve atıkların uzaklaştırılması, bertaraf edilmesi ve radyoaktif olabilecek toprak ve su dahil olmak üzere tesis ile çevresindeki alanın tamamen arındırılması işlemlerini içeriyor.

IAEA’nın internet sitesinde söz konusu durumla ilgili “1986’da trajik kazanın meydana geldiği dördüncü reaktörün akıbeti henüz belli değil.” ifadesi yer alıyor.

Dört numaralı reaktör, halihazırda nükleer sızıntı ve radyasyonu önlemek için dev bir metal kubbe içinde tutuluyor.

Reaktörün patlamasının uzun vadeli etkisi hala hararetli tartışmaların kaynağı olmayı sürdürüyor.

Kubbe olarak adlandırılan bu sınırlandırılmış bölgenin iskeletinin 1,5 milyar euroya, tüm projenin ise 2,2 milyar euroya mal olduğu biliniyor.

IAEA verilerine göre, söz konusu koruma yapısı için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, 45 ülke ile Avrupa Birliği’nin katkıları ve bankanın öz kaynaklarından 715 milyon euroluk bir fon sağladı.