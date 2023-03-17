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Ukrayna'ya savaş uçağı gönderecek ilk NATO ülkesi

Polonya, Ukrayna'ya Sovyet tasarımı dört MiG-29 savaş uçağı göndereceğini duyurdu. Polonya, Ukrayna'ya savaş uçağı gönderen ilk NATO ülkesi olacak.

17 Mart 2023 | 02:35
Son Güncellenme: 17 Mart 2023 | 02:43
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Ukrayna'ya savaş uçağı gönderecek ilk NATO ülkesi

Polonya Cumhurbaşkanı Andjzej Duda, uçakların önümüzdeki günlerde gönderileceğini, ileride başka uçaklar da teslim edileceğini söyledi.

Ukrayna daha önce de Batılı ülkelerden F-16 gibi modern savaş uçakları istemişti. NATO standardına sahip uçaklar için Ukraynalı pilotları eğiten İngiltere, uzun eğitim süreleri nedeniyle Batılı jetleri tedarik etmenin sadece uzun vadeli bir seçenek olabileceği uyarısında bulundu.

Rusya saldırısından önce Ukrayna'nın, çoğu yaşlanmış Mig-29 ve Su-27'lerden oluşan 120 civarında savaş kabiliyetine sahip uçağı olduğuna inanılıyordu.

Cumhurbaşkanı Duda, Polonya'nın hala bir düzine kadar Sovyet döneminden kalma Mig 29 uçağına sahip olduğunu söyledi.

BBC'nin haberine göre Polonya Ukrayna'nın güçlü bir müttefiki ve en büyük askeri teçhizat tedarikçilerinden biri. Şu anda eski Sovyet dönemi uçaklarını daha yeni Amerikan ve Kore modelleriyle değiştiriyor.

ABD'DEN İLK YORUMLAR

ABD Başkanı Joe Biden daha önce ABD'den Ukrayna'ya jet gönderilmesini reddetmişti.

Beyaz Saray'a göre, Polonya'nın Ukrayna'ya Sovyet dönemi MiG-29 savaş uçakları gönderme kararı, Başkan Joe Biden'ı ABD F-16 uçağı göndermeye teşvik etmeyecek. Biden'ın F-16 göndermeme konusundaki tutumunu değiştirmeyeceği belirtiliyor.

 

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