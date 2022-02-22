Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, özel dönemlerde yedek askerlerin göreve çağrılması kararnamesini imzaladığını açıkladı.
Zelenskiy, sosyal medyadan paylaştığı video mesajda, halihazırda bir seferberliğe gerek olmadığını aktardı.
Orduya takviye yapmak gerektiğini belirten Zelenskiy, bu nedenle özel dönemlerde yedek askerlerin göreve çağrılması kararnamesini imzaladığını ifade etti.
Ukrayna’da Kasım 2021’de onaylanan yasa, “özel dönemlerde” seferberlik ilan etmeden orduya yedek asker çağırmayı sağlıyor.
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