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Ünlü iş insanı; oğlu ve Prenses Diana'nın ölümünden 26 yıl sonra hayatını kaybetti

Uzun yıllar boyunca Prenses Diana ve oğlu Dodi'nin cinayete kurban gittiğini kanıtlamaya uğraşan Mısırlı milyarder iş insanı Muhammed el Fayed hayatını kaybetti.

02 Eylül 2023 | 18:42
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Ünlü iş insanı; oğlu ve Prenses Diana'nın ölümünden 26 yıl sonra hayatını kaybetti

Londra’daki ünlü Harrods mağazasının eski sahibi olan; oğlu Dodi, Prenses Diana ile geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden iş insanı Muhammed Al Fayed 94 yaşında yaşamını yitirdi.

Bir dönem Fulham Futbol Kulübü’nün de sahibi olan Al Fayed, oğlu Dodi Fayed’in 26 yıl önce Paris’te Prenses Diana ile birlikte geçirdiği trafik kazasında ölümüyle yıkılmıştı. Fayed, 1997'de Paris'te motosikletli paparazzi fotoğrafçılarından kaçmaya çalışırken arabalarının bir yol tünelinde kaza yapan Prenses Diana ve oğlu Dodi'nin öldürüldüklerini kanıtlamak için 10 yıl uğraştı.

Ailesi tarafından yapılan açıklamada Fayed'in 30 Ağustos'ta 2023'te yaşlılığa bağlı olarak hayatını kaybettiği belirtildi.

Al Fayed, Dodi ve Diana’nın Kraliçe II. Elizabeth’in eşi Prens Philip’in planladığı bir komplo sonucu öldürüldüğüne inanıyordu. Kraliyet ailesinin, Diana’nın bir Mısırlıyla birlikte olmasından hoşlanmadıkları için kazayı ayarladığını iddia ediyordu. El Fayed, kazadan 10 yıl sonra başlayan bir davada Philip, Prens Charles, eski Başbakan Tony Blair, Diana’nın kız kardeşi Sarah McCorquodale, iki eski Londra polis şefi ve hatta CIA’yi bu olaya karışmakla suçladı. Soruşturma, Diana ve Dodi’nin, şoförlerinin ve çifti kovalayan paparazzilerin dikkatsiz hareketleri nedeniyle öldüğü sonucuna vardı.

Fayed ayrıca Diana’nın hamile olduğunu; Dodi ile evlenmeyi planladığını ve kraliyet ailesinin prensesin bir Müslümanla evlenmesine izin veremeyeceğini savunuyordu.

Britanya’nın en zengin insanlarının servetini sıralayan Sunday Times Zenginler Listesi, ailenin bu yılki servetini 2,1 milyar dolar olarak duyurmuş ve bu rakam Al Fayed’i Britanya’nın en zengin 104′üncü kişisi yapmıştı.

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