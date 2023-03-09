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  • Ünlü çikolata markası Toblerone ikonik logosunu 'zorunlu olarak' değiştiriyor

Ünlü çikolata markası Toblerone ikonik logosunu 'zorunlu olarak' değiştiriyor

Çikolata dendiğinde akla ilk gelen markalardan biri olan Toblerone, alınan karar sonrasında “mecburi olarak” ikonik logosunu ve ambalajlarını değiştiriyor.

09 Mart 2023 | 12:47
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Ünlü çikolata markası Toblerone ikonik logosunu 'zorunlu olarak' değiştiriyor

Toblerone çikolatalarını üreten şirket Mondelez International, çikolata üretiminin bir kısmını Slovakya'ya taşıdıktan sonra ürünlerinin artık "İsviçre" standardını karşılamadığını ve ürün ambalajlarında ve logosunda bulunan Matterhorn dağının görüntüsünü artık kullanmayacağını doğruladı.

Bloomberg'e göre geçen yıl Mondelez, maliyetleri azaltmak için Toblerone üretiminin bir kısmını Slovakya'nın başkenti Bratislava'ya taşımayı planladığını duyurmuştu. Bir Mondelez sözcüsü, İsviçre gazetesi Aargauer Zeitung'a verdiği demeçte, çikolatanın ambalajının "geometrik ve üçgen estetiğiyle uyumlu şekilde değişebileceğini" söyledi.

Ayrıca, Toblerone çikolatasının ambalajında "İsviçre" ibaresi yerine artık "İsviçre'de kuruldu" ifadesi yer alacak. Mondelez'in değişikliği, ürünlerin belirli gereksinimleri karşılamayan ambalajlarda ulusal semboller ve İsviçre haçı kullanmasını yasaklayan 2017'de yürürlüğe giren "İsviçre yasasını" ihlal etmek istemediği için yaptığı bildiriliyor.

İsviçre Federal Fikri Mülkiyet Enstitüsü ise, İsviçre yasasının bu konuda çok katı olduğunu ve ülke sembollerinin "bedavacılar" tarafından kullanılmasını istemediğini söylüyor. Federal enstitü, “İsviçre” markasının değerinin uzun vadede korunabilmesi için kötüye kullanımlarının önlenmesine ve durdurulmasına yardımcı olmak istediklerini söylüyor..

İsviçre'nin başkenti Bern'deki Toblerone fabrikası, Mondelez'in üretim değişikliklerinden nasıl etkileneceği belli olmasa da açık kalacak.

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