Dünyaca ünlü moda tasarımcısı Kenzo Takada Paris’te 81 yaşında hayatını kaybetti. Kenzo Takada’nın koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği açıkladı. Kenzo’nun kurucusu olan Takada, geçen yıl yaz tatilinde Bodrum’a gelmişti.

Paris merkezli hazır giyim tasarım devi Kenzo’un ünlü Japon Kurucusu Takada’nın ölümüne ilişkin yapılan açıklamada, “Kenzo Takada 4 Ekim 2020 Pazar günü Neuilly-sur-Seine’deki Amerikan Hastanesinde vefat etti” bilgisi verildi. 26 yaşında Paris’e giden Kenzo, moda başkentindeki yoğun rekabet ortamında ün kazanan ilk Japon tasarımcıydı.

KENZO TAKADA KİMDİR? *

27 Şubat 1939’da Japonya’nın Himeji doğan Kenzo Takada, kız kardeşlerinin okuduğu dergileri okumaya başladıktan sonra modacı olmaya karar verdi. Tokyo’daki Bunka Moda Koleji’ne okudu. 1965’te bir tekneyle Paris’e geldikten sonra bir süre serbest tasarımcı olarak çalıştı.

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İlk butiğini 1970 yılında Paris’te açtı, ilk defilesini de burada sahneledi. 1983 yılında erkekler için başka bir koleksiyon çıkarttı. İlk parfümünü 5 yıl sonra piyasaya sürdü.

1980’lerde modaya damga vuran ünlü modacının 1970’li yıllarda kurduğu Kenzo markası, dünyanın en büyük lüks giyim markalarından biri haline geldi.

1993’te Kenzo, etiketini lüks moda şirketi LVMH Group’a sattı, 1999’da emekli oldu. Üretkenliğiyle tanınan Kenzo kıyafetten ayakkabıya ve parfüme kadar uzanan çalışmalarında 8 bin farklı tasarıma imza attı.

Paris’teki üç mağaza, İzlanda’dan Meksika’ya ve Tayvan’a birçok ülkede butikler onun adını taşıyor.

Kenzo Takada 2016 yılında Fransız hükümetinden Legion d’Honneur ödülünü aldı.