Arkadaşlarının ‘Gelişmekte olan dünyanın Elon Musk’ı olarak tanımladığı iş adamı Fahim Saleh ABD’nin New York kentinde dairesinde kız kardeşi tarafından geçen salı günü parçalanmış halde bulunmuştu. 33 yaşındaki iş adamı Fahim Saleh cinayetinde sis perdesi aralanıyor.

Manhattan’da dairesinde parçaları bulunan Saleh’in cesedi adli tıp tarafından araştırılırken, New York polisi olayla ilgili bir şüphelinin yakalandığını duyurdu. Teknoloji CEO’sunun kişisel asistanı 21 yaşındaki Tyrese Devon Haspil şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı. Haspil, Saleh’in kurucusu olduğu Gokada firması için çalışıyordu.

DELİLLERİ YOK ETMEYE ÇALIŞMIŞ

Dedektifler, rezidansın asansörüne ait kamera kayıtlarını incelediler. Kayıtlarda üzerinde 3 parça takım elbise bulunan siyah maskeli ve elinde büyük bir valiz taşıyan bir kişiye rastladılar. Yetkililer, Saleh’in katil tarafından elektro şok cihazıyla etkisiz hale getirildikten sonra testereyle parçalandığını düşünüyor. Kameralarda Haspil olduğu tahmin edilen kişinin bir süre sonra halı temizleme makinası taşıdığı da görülüyor.

Saleh’in elektrikli testere ile canlıyken parçalanmış olabileceği de iddialar arasındaydı. Ceset parçalarının yanında bir elektrikli testere bulunuyordu. Katilin cesedi ve diğer delilleri ortadan kaldırmak istediği ancak sonradan ‘belki de duyduğu gürültüler üzerine’ vazgeçip hızla evi terk ettiği düşünülüyor.

ZİMMETİNE PARA MI GEÇİRDİ?

ABD basınına yansıyan bilgilere göre; Saleh’in kişisel asistanı olarak mali işlerini yürüten Haspil’in; cinayetten önce Saleh’e ‘önemli miktarda’ borcu olduğu, zimmetine para geçirdiğine dair iddialar bulunuyor. İddialara göre, Saleh asistanının kendisinden 100 bin dolar çaldığını fark etti, Haspil’e parayı geri ödemesi için süre verdi. Polisin, Saleh’in Haspil’i para çalmakla suçladığına ilişkin mesajları bulduktan sonra cinayet soruşturmasını bu yöne kaydırdığı belirtiliyor.

GENÇ YAŞTA BÜYÜK BAŞARI

Bangladeşli anne babadan Suudi Arabistan’da dünyaya gelen Saleh, daha sonra New York’ta büyüdü. Giderek büyüyen Gokada firmasının sahibi olan Saleh, genç yaşlarda çalışkanlığı ve zekası ile dikkat çekti. Bentley Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra 2009’da Massachusetts Eyaleti’nde 10 milyon dolarlık

sermayeyle PrankDial firmasını kurdu. Nepal ve Bangladeş’te taksi, kurye ve yemek siparişi hizmetleriveren Pathao ile Nijerya’daki Uber benzeri motosiklet taksi uygulaması Gokada platformlarının kurucularından olan Saleh’in ölümü iş dünyasını derinden sarstı. Ailesi ise “Onu anlatmakla bitiremezsiniz. Yazılanların ötesinde zeki ve başarılıydı. Öldüğüne inanmak istemiyoruz” diye konuştu.