43 yaşındaki Hungerford, iki aylık ömrü kaldığını ve çocukların ömür boyu keder ve travmayla yaşamak zorunda kalmaması gerektiğine inandığını söylüyor. Kurduğu hayır kuruma Elizabeth's Smile'a kızının adını verdi. Hungerford The Telegraph'a, "Kızım benim hastalığım yüzünden ömür boyu kedere, endişeye ya da dezavantajlı duruma mahkûm olmayacak" diyor.

NUTMEG'İ JP MORGAN'A SATMIŞTI

Hungerford 2011 yılında Birleşik Krallık'taki ilk dijital varlık yönetimi platformu olan Nutmeg'i kurmuştu. Firma 2021 yılında JP Morgan tarafından 700 milyon sterlin karşılığında satın alındı.

Hungerford nadir görülen bir kemik kanseri türü olan Ewing sarkomu hastası. İlk olarak 2019 yılında sağ uyluğunda bir ağrı hissettiğinde teşhis kondu ve uyluk kemiğini çıkarmak için bir ameliyat geçirdi, ancak kanser 2021'in sonunda geri döndü. Bu hafta The Telegraph'a verdiği demeçte iki ya da üç aylık ömrü kaldığını açıkladı.

BBC'ye verdiği demeçte, kanserinin nüksetmesinden bu yana "bir süredir" öleceğini bildiğini belirterek, "Pek çok insanın yapamadığı bir şekilde hayat üzerine düşünme fırsatı buldum" dedi. Ebeveynini kaybetmenin çocuklar üzerindeki etkisini vurguluyor ve bu konuda büyük bir boşluk olduğunu söylüyor.

Hunger, kızının ve diğer çocukların, ebeveynlerini kaybetmenin duygusal etkisiyle yaşamak zorunda kalmasını kabul edilemez bulduğunu sözlerine ekledi. Kurduğu Elizabeth's Smile vakfının odaklandığı ilk şey, dünyanın dört bir yanındaki araştırmacılar ve klinisyenlerle bu konuda çalışmak.

Araştırma, çocukların ebeveyn kaybıyla nasıl başa çıkacakları konusunda rehberlik eden bir dizi materyal de üretecek. Ayrıca, ebeveyn öldüğünde çocuk hangi üniversiteye gideceği ya da nerede çalışacağı gibi konularda tavsiye ve rehberlik almaya devam edebilecek. Hungerford, "Bu, tek bir çocuğun bile ebeveyn kaybı nedeniyle dezavantajlı duruma düşmemesini sağlamak içindir."