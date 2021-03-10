Fransız veri merkezi firması OVHcloud’un sunucularının bulunduğu tesiste yangın çıktı. Zararın boyutu incelemelerin ardından belli olacak. Sosyal medyada yangın nedeniyle bazı sitelere erişim problemi yaşandığı yönünde mesajlar paylaşılıyor.

Chip.com.tr’nin haberine göre Strazburg’daki bulut bilişim şirketi OVHcloud tarafından işletilen bir veri merkezi barındırma sunucularının bulunduğu tesiste yangın çıktı.

Şirket CEO’su Octave Klaba Twitter’da yaptığı açıklamada, “Yangın SBG2’yi yok etti. SBG1’in de bir bölümü hasar gördü. İtfaiyeciler yangının SBG3’e yayılmasını engellemeye çalışıyor. SBG4 etkilenmedi” yazdı ve şunları ekledi: “Şu anda tesise giremiyoruz. Bu yüzden SBG1, SBG3 ve SBG4 çalıştırılamıyor.” dedi.

Strazburg’daki veri merkezi, OVHcloud’un Fransa’daki 17, Dünya genelindeki 32 veri merkezinden biri. 1999 yılında Klaba tarafından kurulan OVHcloud, pazara hakim olan ABD devi Amazon Web Hizmetleri, Microsoft Azure ve Google Cloud ile rekabet eden Avrupa merkezli en büyük bulut hizmetleri sağlayıcısıydı.