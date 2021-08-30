ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, ABD güçlerinin Afganistan’dan çekilme sürecinin tamamlandığını açıkladı.

McKenzie, “Amerikan vatandaşlarını ve savunmasız Afganları tahliye etmeye yönelik askeri misyonun sonunda, Afganistan’dan çekilmemizin tamamlandığını duyurmak için buradayım. Son C-17 uçağı 30 Ağustos’ta ABD Doğu Yakası saatiyle 15.29’da Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’ndan havalandı ve ülkede kalan son insanlı uçaklar şu anda Afganistan’ın üzerindeki hava sahasından çekiliyor. Bu ucuz bir görev değildi. 13’ü geçen hafta DEAŞ bombalı saldırısında olmak üzere toplam 2 bin 461 Amerikan askeri öldü ve 20 binden fazlası da yaralandı.” dedi.

18 günlük çekilme sürecinde 123 bin kişiyi tahliye ettiklerini söyleyen McKenzie, “Tahliye için havaalanına Amerikan vatandaşlarının alımı son uçağın çıkışından 12 saat önce durduruldu dolayısıyla son anda gelmeye çalışan Amerikalıları getiremedik.” ifadelerini kullandı.

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