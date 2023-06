Ve tamamlandı: Dünyanın en büyük yolcu gemisinin içi böyle görünecek

Ekim ayında teslim edileceği belirtilen geminin deniz denemeleri başladı. Royal Caribbean International'ın 'Icon of the Seas' adlı gemisi 365 metre uzunluğunda ve 250,800 ton ağırlığında olacak.

REKOR KIRACAK

Şu anda dünyanın en büyük yolcu gemisi unvanını Royal Caribbean filosunun bir diğer gemisi 'Wonder of the Seas' elinde bulunduruyor ve yaklaşık 355 metre uzunluğunda.