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  • Ve tamamlandı: Dünyanın en büyük yolcu gemisinin içi böyle görünecek

Ve tamamlandı: Dünyanın en büyük yolcu gemisinin içi böyle görünecek

Dünyanın en büyüğü olacağı belirtilen bir yolcu gemisi Finlandiya'daki bir tersanede inşa edildi. Ekim ayında teslim edileceği belirtilen geminin deniz denemeleri başladı.

27 Haziran 2023 | 18:02
Son Güncellenme: 27 Haziran 2023 | 18:05
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Ve tamamlandı: Dünyanın en büyük yolcu gemisinin içi böyle görünecek

Ekim ayında teslim edileceği belirtilen geminin deniz denemeleri başladı. Royal Caribbean International'ın 'Icon of the Seas' adlı gemisi 365 metre uzunluğunda ve 250,800 ton ağırlığında olacak.

GEMİ BÖYLE GÖRÜNECEK
 

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5610 YOLCU TAŞIYACAK

5610 YOLCU TAŞIYACAK

Ocak 2024'te Karayip sularında yelken açtığında, yaklaşık 5.610 yolcu ve 2.350 mürettebatı rahatlıkla taşıyabilecek. Gemide dünyanın denizdeki en büyük su parkı olacak.
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DÜNYANIN EN BÜYÜK SU PARKI OLACAK

DÜNYANIN EN BÜYÜK SU PARKI OLACAK

Gemide dünyanın denizdeki en büyük su parkı olacak.
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Ayrıca gemide 7 havuz ve 9 jakuzi bulunacak.
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Gemi Finlandiya'nın Turku kentinde Meyer Turku tersanesinde inşa ediliyor.
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REKOR KIRACAK

REKOR KIRACAK

Şu anda dünyanın en büyük yolcu gemisi unvanını Royal Caribbean filosunun bir diğer gemisi 'Wonder of the Seas' elinde bulunduruyor ve yaklaşık 355 metre uzunluğunda.
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'AİLELERE HİTAP EDİYOR'

'AİLELERE HİTAP EDİYOR'

Royal Caribbean International başkanı ve CEO'su Michael Bayley aile tatilleri için konumlandırdıklarını söylüyor.
7
TEMİZ ENERJİ MESAJI

TEMİZ ENERJİ MESAJI

Açıklamaya göre bu devasa yolcu gemisi aynı zamanda Royal Caribbean International'ın şirketin temiz enerjili bir geleceğe geçişinin bir mesajı olarak sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve yakıt hücresi teknolojisi ile çalışan ilk gemisi olacak.
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Icon of the Seas, Miami'den tüm yıl boyunca yedi gecelik Doğu ve Batı Karayip tatillerine yelken açacak. Şirket şimdiden turlara büyük ilgi olduğunu söylüyor.
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