Viyana’da terör saldırısı… Avusturya’nın başkenti Viyana’nın turistik bölgelerinden birinci Viyana’da kimliği henüz belirlenemeyen kişiler ile polis arasında silahlı çatışma çıktı. Avusturya İçişleri Bakanı Nehammer, “Şu an açık bir terör saldırısı altındayız” dedi. Avusturya polisinin son açıklamasına göre saldırılarda 6 nokta hedef alındı, en az bir kişinin yaşamını yitirdiği, aralarında polis memurlarının da bulunduğu ağır yaralılar olduğu duyuruldu. Viyana emniyeti uzun namlulu silahlar kullanan saldırganların sayısının birden fazla olduğunu, bir saldırganın polis tarafından öldürüldüğünü belirtti. Viyana Sağlık Kurumu Sözcüsü Christoph Mierau 15 kişinin yaralandığını bunlardan 7’sinin durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Was wir bislang bestätigen können: *Gegen 20:00 Uhr Schüsse ausgehend vom Bereich Seitenstettengasse

*Mehrere Täter mit Langwaffen (Gewehr)

*dzt. insg. 6 Tatorte

* 1 Todesopfer, mehrere schwer Verletzte, darunter ein Polizist

*1 Täter von Polizei erschossen #0211w — POLIZEI WIEN (@LPDWien) November 2, 2020

Avusturya’da saldırılar sonrası Birinci Viyana’da geniş güvenlik önlemleri alındığını kaydeden polis, vatandaşlara buradan uzak durmaları çağrısında bulundu.

BÜYÜKELÇİ OZAN CEYHUN: TEHLİKE GEÇMEDİ *

Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun twitter hesabından, “Lütfen Viyana Polisi’nin açıklamalarını takip edin. Tehlike geçmedi! Hala teröristlerin masum insanlara saldırısı devam etmekte! Evde ya da bulunduğunuz mekanda kalın sokaklara çıkmayın! Polis “tehlike geçti” açıklaması yapmadan yaşamınızı tehlikeye atmayın.” açıklamasını yaptı.

UZUN NAMLULU SİLAHLI, KALABALIK TERÖRİST GRUBU *

Saldırıyı insanlık düşmanı olarak nitelendiren Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, TRT Haber’e yaptığı açıklamada ise “Viyana kenti çok zor, çok kanlı bir gece geçiriyor gerçekten. Şu an sayısını tam olarak söyleyemeyeceğim bir terör grubunun saldırısı söz konusu. Şu anda Viyana’da tehlike henüz geçmiş değil. Ellerinde uzun namlulu silahlarla Viyana sokaklarında gezen teröristler mevcut. Aralarında vurulan terörist var, ele geçirilen terörist var. Ama sayılar konusunda polisin söyleyemediği gibi biz de size rakam veremiyoruz. Yalnız kalabalık olduğunu söylemek zorundayım” dedi.

Türk vatandaşlarına seslenen Ceyhun, evlerinden, bulundukları yerlerden çıkmamaları çağrısında bulundu.

Ceyhun, “Viyana’nın en kalabalık, kafelerin, mağazaların olduğu yaya caddesi olarak tanımlayacağımız, alışveriş caddesi olarak tanımlayacağımız, dev katedralin olduğu, insanların çok yoğun olduğu noktalarda gündeme geldi. Tesadüfen eli kanlı canlı teröristlere rastlayıp da katledilen, yaralanan insanlar söz konusu. Viyana çok çok insanlık adına acı bir gece geçiriyor” diye konuştu.

Lütfen Viyana Polisi’nin açıklamalarını takip edin. Tehlike geçmedi! Hala teröristlerin masum insanlara saldırısı devam etmekte! Evde ya da bulunduğunuz mekanda kalın sokaklara çıkmayın! Polis “tehlike geçti” açıklaması yapmadan yaşamınızı tehlikeye atmayın. https://t.co/Ynl7IUcdLN — OzanCeyhun (@OzanCeyhun) November 2, 2020

‘AÇIK BİR TERÖR SALDIRISI ALTINDAYIZ’ *