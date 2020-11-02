Viyana’da terör saldırısı… Avusturya’nın başkenti Viyana’nın turistik bölgelerinden birinci Viyana’da kimliği henüz belirlenemeyen kişiler ile polis arasında silahlı çatışma çıktı. Avusturya İçişleri Bakanı Nehammer, “Şu an açık bir terör saldırısı altındayız” dedi. Avusturya polisinin son açıklamasına göre saldırılarda 6 nokta hedef alındı, en az bir kişinin yaşamını yitirdiği, aralarında polis memurlarının da bulunduğu ağır yaralılar olduğu duyuruldu. Viyana emniyeti uzun namlulu silahlar kullanan saldırganların sayısının birden fazla olduğunu, bir saldırganın polis tarafından öldürüldüğünü belirtti. Viyana Sağlık Kurumu Sözcüsü Christoph Mierau 15 kişinin yaralandığını bunlardan 7’sinin durumunun ağır olduğunu açıkladı.
Was wir bislang bestätigen können:
*Gegen 20:00 Uhr Schüsse ausgehend vom Bereich Seitenstettengasse
*Mehrere Täter mit Langwaffen (Gewehr)
*dzt. insg. 6 Tatorte
* 1 Todesopfer, mehrere schwer Verletzte, darunter ein Polizist
*1 Täter von Polizei erschossen #0211w
— POLIZEI WIEN (@LPDWien) November 2, 2020
Avusturya’da saldırılar sonrası Birinci Viyana’da geniş güvenlik önlemleri alındığını kaydeden polis, vatandaşlara buradan uzak durmaları çağrısında bulundu.
BÜYÜKELÇİ OZAN CEYHUN: TEHLİKE GEÇMEDİ *
Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun twitter hesabından, “Lütfen Viyana Polisi’nin açıklamalarını takip edin. Tehlike geçmedi! Hala teröristlerin masum insanlara saldırısı devam etmekte! Evde ya da bulunduğunuz mekanda kalın sokaklara çıkmayın! Polis “tehlike geçti” açıklaması yapmadan yaşamınızı tehlikeye atmayın.” açıklamasını yaptı.
UZUN NAMLULU SİLAHLI, KALABALIK TERÖRİST GRUBU *
Saldırıyı insanlık düşmanı olarak nitelendiren Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, TRT Haber’e yaptığı açıklamada ise “Viyana kenti çok zor, çok kanlı bir gece geçiriyor gerçekten. Şu an sayısını tam olarak söyleyemeyeceğim bir terör grubunun saldırısı söz konusu. Şu anda Viyana’da tehlike henüz geçmiş değil. Ellerinde uzun namlulu silahlarla Viyana sokaklarında gezen teröristler mevcut. Aralarında vurulan terörist var, ele geçirilen terörist var. Ama sayılar konusunda polisin söyleyemediği gibi biz de size rakam veremiyoruz. Yalnız kalabalık olduğunu söylemek zorundayım” dedi.
Türk vatandaşlarına seslenen Ceyhun, evlerinden, bulundukları yerlerden çıkmamaları çağrısında bulundu.
Ceyhun, “Viyana’nın en kalabalık, kafelerin, mağazaların olduğu yaya caddesi olarak tanımlayacağımız, alışveriş caddesi olarak tanımlayacağımız, dev katedralin olduğu, insanların çok yoğun olduğu noktalarda gündeme geldi. Tesadüfen eli kanlı canlı teröristlere rastlayıp da katledilen, yaralanan insanlar söz konusu. Viyana çok çok insanlık adına acı bir gece geçiriyor” diye konuştu.
Lütfen Viyana Polisi’nin açıklamalarını takip edin. Tehlike geçmedi! Hala teröristlerin masum insanlara saldırısı devam etmekte! Evde ya da bulunduğunuz mekanda kalın sokaklara çıkmayın! Polis “tehlike geçti” açıklaması yapmadan yaşamınızı tehlikeye atmayın. https://t.co/Ynl7IUcdLN
— OzanCeyhun (@OzanCeyhun) November 2, 2020
‘AÇIK BİR TERÖR SALDIRISI ALTINDAYIZ’ *
- İçişleri Bakanı Karl Nehammer, şehrin turistik bölgesi birinci Viyana’da polis ve saldırganlar arasında çıkan çatışmaya ilişkin yaptığı açıklamada detay paylaşmazken, “Şu an açık bir terör saldırısı altındayız” şeklinde konuştu.
- Avusturya basınında yer alan haberlere göre, silahlı çatışma bir sinagogun da bulunduğu sokakta meydana geldi. BBC’nin haberine göre Avusturya Yahudi Cemaati Başkanı Oskar Deutsch saldırının sinagogu ya da bitişiğindeki ofisleri hedef alıp almadığının net olmadığını söyledi. Deutsch, saldırı anında sinagogun kapalı olduğunu duyurdu.
- Kamu yayıncı kuruluşu ORF’in İçişleri Bakanlığına dayandırdığı haberinde, olayda ilk belirlemelere göre bir polisin ağır yaralandığı, saldırganlardan birinin öldürüldüğü bir diğerinin ise yakalandığı bildirildi.
- Viyana Ambulans Birimi Sözcüsü Daniel Melcher, Avusturya Haber Ajansı APA’ya yaptığı açıklamada, çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu, henüz bir net bir tespitin yapılamadığını duyurdu.
- Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede, metro gibi toplu taşıma araçları hizmet vermiyor.
- Yerel basında yer alan bilgilere göre, henüz durum polis tarafından kontrol altına alınamadı, kaçan saldırganların yakalanması için çalışmalar sürüyor.
- Sosyal medyada çatışma anlarına ilişkin çok sayıda görüntü paylaşıldı. Avusturya polisi görüntü ve fotoğrafların sosyal medyada paylaşılmamasını; kendilerinin verdiği adrese yüklenmesini istedi.
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