Eski Birleşik Krallık Başbakanı Winston Churchill’ın 1950’li yıllarda giydiği kadife ayakkabısı açık artırmada 40 bin sterline (420 bin TL) alıcı buldu. Churchill’a ait 21 santimlik bardağın da 18 bin 300 sterline satıldı.

1965 yılında 91 yaşındayken hayatını kaybeden eski Birleşik Krallık Başbakanı Winston Churchill’ın kadife yüzeyli ayakkabıları, açık artırmada 40 bin sterline (420 bin TL) satıldı.

Eski Başbakan Churchill’ın işlemeli, kadife ayakkabısının 10 bin ila 15 bin sterline satılması bekleniyordu. Ancak alıcı, ayakkabılara beklentinin çok üzerinde bir fiyat biçerek 39 bin sterlin 40 cent ödedi. Ayakkabılara talip olan İngiliz koleksiyoncunun adı açıklanmadı.

Bardağı 18 bin sterline satıldı

Churchill’a ait 21 santimlik bardağın da 7 bin ila 10 bin sterline satılması beklenirken, bardak 18 bin 300 sterline satıldı.

Açık artırmanın yapıldığı West Sussex’teki Bellmans Müzayede Evi’nden Julian Dineen, “Çok heyecanlı bir müzayede oldu. Sir Winston Churchill hala dünyanın her yerinde saygı görüyor ve tüm dünyada hem medyanın hem de alıcıların ilgisini çekiyor” diye konuştu.

Ayakkabı ve bardağın önceki sahibi, eşyaları 1998 yılında almıştı ve o dönemde, bu özel eşyaların kendisinden başkasına gitmesine çok üzüleceğini söylemişti.