Sputnik'e konuşan ABD'li yatırım gurusu Jim Rogers, "Dünya gelecek iki-üç yıl içinde ciddi ekonomik zorluklara hazırlanmalı" uyarısında bulundu. Rogers, 'bunun muhtemelen kendi ömründe görüp göreceklerinin en kötüsü olacağını' söyledi.

'Endişelenmelisiniz'

Quantum Fonu ve Soros Fon Yönetimi'nin kurucu ortaklığı ve Rogers Uluslararası Emtia Endeksi'nin (RICI) kuruculuğunun ardından halihazırda Rogers Holding ve Beeland Interests'in başkanı olan Rogers, 2023'le ilgili öngörüleri sorulduğunda, doğrudan "Endişelenmelisiniz" yanıtını verdi.

'Çünkü çok fazla borç var'

"İyi bir dönem olacak, bir şey iyimserliğin geri dönmesine neden olacak" diyen Rogers şöyle devam etti:

"İyimserlikten sonra, son derece endişelenmelisiniz çünkü gelecek iki veya üç yıl içinde yeniden ekonomik sorunlar yaşayacağız ve bunlar muhtemelen ömrüm boyunca görüp göreceklerimin en kötüleri olacak, çünkü çok fazla borç var. 2009'dan beri dünya çapında çok fazla borç birikti. Yani bir dahaki sefere bir sorunumuz olduğunda, çok çok kötü olacak. O yüzden endişelenin."

Uluslararası Para Fonu (IMF), ekim ayında yayımladığı ekonomik görünüm raporunda, 2021'de yüzde 6 olan küresel büyümenin 2022'de yüzde 3.2'ye ve 2023'te yüzde 2.7'ye yavaşlayacağı tahmin edildi.

'Çeşit çeşit kripto para ortadan kalkacak'

Bu arada kripto paralarla ilgili şüphelerinin devam ettiğini de belirten Rogers, "Çoğunun ortadan kaybolmasını ve sonunda sıfıra inmesini bekliyorum" diyerek şöyle devam etti:

"İyimserler, kriptonun para olacağını söylüyor. Her yerdeki para bilgisayarda olacak, ama benim görüşüme göre bu, devlet parası olacak. Neredeyse tüm hükümetler şu anda kripto veya bilgisayar parası geliştiriyor."

'Hükümetler yumruğu indirecek'

"Çoğu hükümetin 'tamam, bu bizim paramız... şimdi bilgisayarda, ama başkasının parasını kullanmak istiyorsanız kullanabilirsiniz' diyeceğini sanmıyorum. Hükümetler böyle düşünmüyor" açıklamasını getiren ABD'li borsa efsanesi, "Kontrol etmeyi seviyorlar, tekeli seviyorlar... Daha fazla sorun yaşayacağımızdan ve sonunda ortadan kalkacaklarından şüpheleniyorum" diye ekledi.

'Buğday değer kaybetse bile yiyebilirim'

Kriptoların ancak ticari işlem araçları olarak hayatta kalabileceğini öngören Rogers, şu manzarayı çizdi:

"Buğday alırsam ve buğday çok düşerse, en azından yiyebileceğim biraz buğdayım olur. Ama bu şeyi alırsam ve düşerse, yapabileceğim bir şey yok. Burada oturuyorum ve bakıyorum ve hiçbir şeyim yok."

Rogers, Aralık 2007'de "Asya pazarı altın çağını yaşayacak" öngörüsünde bulunarak işini ve hayatını Singapur'a taşımıştı.