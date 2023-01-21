ARA
Bist 100
5490,34
1,25%
Bist 100
Dolar/TL
18,8034
0,0687%
Dolar/TL
Euro/TL
20,4146
0,3257%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0856
0,2479%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1164,88
-0,28%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Yellen'den Afrika ülkelerine "Çin" uyarısı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Afrika ülkelerinin Çin'in kıtadaki yatırımları konusunda dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

21 Ocak 2023 | 08:32
0
Yellen'den Afrika ülkelerine "Çin" uyarısı

ABD Hazine Bakanı Yellen, 3 ülkeyi kapsayan Afrika turunun ilk durağı olan Senegal'in başkenti Dakar'da, gençlere ve kadın girişimcilere kredi desteğinde bulunan bir iş geliştirme merkezini ziyareti sırasında konuştu.

Yellen, Kovid-19 salgınıyla birlikte büyümeyi yavaşlatan ve milyonlarca Afrikalıyı yoksulluğa iten Rusya'nın "yasa dışı" savaşının kıtadaki etkisini azaltmak için ABD'nin Afrikalı liderlerle çalıştığına vurgu yaptı.

Rusya savaşını bitirmenin küresel ekonomiyi de rahatlatacağını belirten Yellen, savaşın en çok Afrika ekonomisi üzerinde gereksiz bir yük oluşturduğunu dile getirdi.

Afrikalıların hükümetlerinden daha şeffaf bir yönetim ve hesap verilebilirlik talep ettiğinin altını çizen Yellen, bunun sürdürülebilir ekonomik büyümenin ön koşulu olduğunu ifade etti.

"Parlak anlaşmalara dikkat"

Yellen, Çin'in Afrika ülkelerini yatırımlara karşı borçlandırmasını da eleştirerek, "Ülkeler, başta şeffaf ve yardım etme amacı taşıyor gibi görünen 'parlak' anlaşmalara karşı dikkatli olmalı." dedi.

Dikkatli hareket edilmezse bu anlaşmaların ülkelere borç mirası bırakabileceğini dile getiren Yellen, Çin de dahil uluslararası toplumun Afrika ülkelerinin toparlanmasına fırsat vermek için borç hafifletmesi gerektiğini söyledi.

Yellen, ABD'nin Afrika ile ilişkisinin kısa vadeli ya da pazarlığa tabi olmadığını vurgulayarak, kıtanın artan genç nüfusu ve büyüyen orta sınıfıyla muazzam bir potansiyel barındırdığına işaret etti.

Çalışan nüfusun artmasının kıta için bir şans olduğunu belirten Yellen, "Afrika hala dünyanın en genç kıtası. Senegal'de yaş ortalaması 19. Her ay 1,7 milyon Afrikalı çalışma hayatına giriyor. Sahra altı Afrika'da 2035'te çalışan nüfus, dünyanın geri kalanındaki toplam çalışan nüfusu geçecek." ifadelerini kullandı.

Yellen, Afrika'da ulaşılabilir internet ağı ve dijital girişimcilik için 350 milyon dolar yatırım yapmak istediklerini de sözlerine ekledi.

Yellen, Dakar'daki temasları kapsamında Finans Bakanı Mamadou Moustapha Ba ile görüşecek ve Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından kabul edilecek.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1164,88 -0,28%
  • ALTIN ONS 1926,94 -0,34%
  • BIST 100 5490,34 1,25%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,8034 0,0687%
  • EURO/TURK LIRASI 20,4146 0,3257%
  • EURO/USD 1,0856 0,2479%
  • INGILIZ STERLINI 1,23949 0,05691%
  • JAPON YENI 129,586 0,891%
  • KANADA DOLARI 1,33815 -0,62308%
  • RUS RUBLESI 68,251 -1,6556%
Günün En Çok Okunanları
Beklenen kar yağışı için son tahminler
İstanbul'da bazı barajlar yüzde 4,39'a düştü, binalara 'yağmur hasadı' önerisi geldi
SGK'dan 'emekli aylığına düşük zam' iddialarına yanıt
Sözleşmeliye kadro yasalaştı
GERİ
İLERİ
AYLIK DERGİ
Aylık dergiyi takip etmek için abone olun
Aylık Dergi
ABONE OL