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5 dolarlık yeni banknotlarda yer almayacak

Avustralya'nın yeni 5 dolarlık banknotlarında İngiltere Kralı 3. Charles'ın portresinin yer almayacağı bildirildi.

02 Şubat 2023 | 12:02
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5 dolarlık yeni banknotlarda yer almayacak

BBC'deki habere göre, Avustralya yeni tasarlayacağı banknotlardan İngiliz hükümdarını kaldırıyor.

Avustralya Merkez Bankasından (RBA) yapılan açıklamada, yeni 5 dolarlık banknotun tasarımının yerli Avustralyalıların kültür ve tarihini temsil edeceği belirtildi.

İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe 2. Elizabeth'in 8 Eylül 2022'de yaz tatilini geçirdiği İskoçya'da hayatını kaybetmesinin ardından tahta oturan Kral 3. Charles'ın portresinin söz konusu banknotta olmayacağı bildirilen açıklamada, değişikliğin hükümet ile yapılan istişareler sonucunda yapıldığı kaydedildi.

Yeni banknotun tasarlanıp basılmasının birkaç yıl süreceğine dikkat çekilen açıklamada, bu süre içerisinde mevcut 5 dolarlık banknotun da basılmaya devam edeceği ve kullanılacağı bilgisi paylaşıldı.

BBC'ye konuşan Merkez Bankası yetkilisi, şu anda başka herhangi bir banknotun tasarımını değiştirme planı olmadığını söyledi.

İngiliz hükümdarının portresi, her Avustralya banknot serisinde en az bir tasarımda yer alıyordu. Mevcut 5 dolarlık banknotta Kraliçe 2. Elizabeth'in portresi bulunuyor.

Monarşi tartışmaları alevlendi

Kraliçe Elizabeth'in ölümü, anayasal monarşi olan Avustralya'nın geleceği hakkındaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Avustralya, eylül ayında Elizabeth'in ölümü ardından tahta oturan Charles'ın portresinin 5 dolarlık banknotlarda Kraliçe'nin yerini otomatik olarak almayacağını bildirmişti.

Her ne kadar sembolik olsa da İngiliz hükümdarı Avustralya, Yeni Zelanda ve Birleşik Krallık dışındaki diğer 12 İngiliz Milletler Topluluğu üyesinin de devlet başkanı sayılıyor.

Avustralyalılar, 1999'da yapılan referandumda İngiliz hükümdarının ülkenin devlet başkanı olarak kalmasını desteklemişti.

Avustralya geçen yıl ülkenin "genç ve özgür" olduğu ifadesini kaldırmak için milli marşını resmi olarak değiştirmişti.

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