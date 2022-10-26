ZENGİN OLARAK DOĞMADI

BBC’ye göre Murthy zenginlik içinde doğmadı. Infosys, doğumundan bir yıl sonra, 1981 yılında babası tarafından kuruldu. Bir yazısında “O günlerde evde telefon alacak paramız yoktu. O zamandan beri hayat bizim için değişti ve yeterince para var, ancak yaşam tarzımızın basit olmaya devam ettiğini biliyorsunuz” demişti.

Sunak ve Murthy 2009 yılında Hindistan’ın Bangalore şehrinde evlendiler. Murthy, 2011’de Akshata Designs’ı kurdu. O ve Sunak, babası tarafından kurulan bir girişim sermayesi şirketi Catamaran Ventures’ın yöneticileri olarak listeleniyor. Murthy aynı zamanda yüksek kaliteli bir spor salonu zinciri olan Digme Fitness’ın yöneticisi olarak listeleniyor.

Sunak, Ağustos ayında Muhafazakar Parti liderliği için ilk adımını atarken, Times’a ikiliyi harekete geçirenin farklılıkları olduğunu söyledi.

“İnanılmaz derecede derli topluyum, o çok dağınık… Ben çok daha düzenliyim, o daha spontan…” demişti.