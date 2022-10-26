İngiltere’de Liz Truss’ın istifasının ardından iktidardaki Muhafazakar Parti içerisinde başlayan liderlik yarışını kazanan Hint asıllı Rishi Sunak, ülkenin etnik azınlıktan gelen ilk başbakanı oldu. Eşi Akshata Murthy ise ünlü bir iş insanının kızı ve bir moda tasarımcısı. Çiftin servetleri 830 milyon doların üzerinde. İşte Rishi Sunak ve Akshata Murthy’nin kısa öyküsü…
EN ZENGİNLER LİSTESİNDE YER ALDILAR
İngiltere Kralı 3. Charles’tan hükümeti kurma görevini alacak Sunak’ın önünde çözüm bekleyen öncelikli konular arasında ülkede son 40 yılın en yüksek seviyesindeki enflasyon, hayat pahalılığı, artan enerji fiyatları ve toplu grevler geliyor.
Yeni Başbakan Rishi Sunak ve eşi Akshata Murty, Sunday Times zenginler listesinde 730 milyon sterlinlik servetle İngiltere’deki en zengin 222. kişi olarak seçilmişti.
RİSHİ SUNAK’IN KISA BİYOGRAFRİSİ
Rishi Sunak, 1960’larda Doğu Afrika’dan İngiltere’ye göç eden Hint asıllı bir ailenin üç çocuğunun en büyüğü olarak 1980’de Southampton’da doğdu. Anne Usha Sunak, Afrika’nın doğusundaki Kenya’da, baba Yashvir Sunak ise Tanzanya’da dünyaya geldi.
İngiltere’nin en eski ve seçkin özel okullarından Winchester Kolejinde eğitim gören Sunak, burada ilk Hint kökenli okul temsilcisi oldu ve okul gazetesinin editörlüğünü yaptı.
STANDFORD ÜNİVERSİTESİ’NDE TANIŞTILAR
Sunak, daha sonra Oxford Üniversitesindeki Lincoln College’da felsefe, siyaset ve ekonomi alanlarında eğitim gördü.
Rishi Sunak, Hint asıllı milyarder Narayana Murthy’nin kızı olan müstakbel eşi Akshata Murthy’le tanıştığı ABD’deki Stanford Üniversitesinde MBA (işletme yüksek lisansı) eğitimini tamamladı. Sunak, buradaki eğitiminin ardından yatırım bankası Goldman Sachs’ta analist olarak çalışmaya başlamıştı.
STANDFORD ÜNİVERSİTESİ’NDE TANIŞTILAR
Sunak, daha sonra Oxford Üniversitesindeki Lincoln College’da felsefe, siyaset ve ekonomi alanlarında eğitim gördü.
Rishi Sunak, Hint asıllı milyarder Narayana Murthy’nin kızı olan müstakbel eşi Akshata Murthy’le tanıştığı ABD’deki Stanford Üniversitesinde MBA (işletme yüksek lisansı) eğitimini tamamladı. Sunak, buradaki eğitiminin ardından yatırım bankası Goldman Sachs’ta analist olarak çalışmaya başlamıştı.
ZENGİN OLARAK DOĞMADI
BBC’ye göre Murthy zenginlik içinde doğmadı. Infosys, doğumundan bir yıl sonra, 1981 yılında babası tarafından kuruldu. Bir yazısında “O günlerde evde telefon alacak paramız yoktu. O zamandan beri hayat bizim için değişti ve yeterince para var, ancak yaşam tarzımızın basit olmaya devam ettiğini biliyorsunuz” demişti.
Sunak ve Murthy 2009 yılında Hindistan’ın Bangalore şehrinde evlendiler. Murthy, 2011’de Akshata Designs’ı kurdu. O ve Sunak, babası tarafından kurulan bir girişim sermayesi şirketi Catamaran Ventures’ın yöneticileri olarak listeleniyor. Murthy aynı zamanda yüksek kaliteli bir spor salonu zinciri olan Digme Fitness’ın yöneticisi olarak listeleniyor.
Sunak, Ağustos ayında Muhafazakar Parti liderliği için ilk adımını atarken, Times’a ikiliyi harekete geçirenin farklılıkları olduğunu söyledi.
“İnanılmaz derecede derli topluyum, o çok dağınık… Ben çok daha düzenliyim, o daha spontan…” demişti.
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