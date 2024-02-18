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Youtube'un eski CEO'sunun oğlu ölü bulundu

25 yıldır Google'da çalışan; YouTube'un uzun yıllar CEO'luğunu yapan Susan Wojcicki'nin oğlu 19 Marco Troper yurt odasında ölü bulundu.

18 Şubat 2024 | 17:26
Son Güncellenme: 18 Şubat 2024 | 18:39
Youtube'un eski CEO'sunun oğlu ölü bulundu

People'ın haberine göre okul sözcüsü, UC Berkeley'de birinci sınıf öğrencisi olan Marco Troper'ın Salı günü öğleden sonra Clark Kerr Kampüsü'ndeki yurdunda hareketsiz bir şekilde bulunduğunu doğruladı. Kampüs polisine göre ölüm nedeni henüz bilinmiyor ancak herhangi bir cinayet belirtisine rastlanmadı.

UC Berkeley sözcüsü Janet Gilmore, NBC'ye verdiği demeçte, Troper'ın Salı günü yerel saatle 16:23 civarında hareketsiz olarak bulunduğunu, müdahale edildiği ancak olay yerinde öldüğüna söyledi.

Troper'ın anneannesi Esther Wojcicki gencin aşırı doz nedeniyle yaşamını yitirmiş olabileceği şüphesini taşıyor. Kızlarının başarıları nedeniyle dönem dönem "Silikon Vadisi'nin Vaftiz Annesi" olarak anılan Esther Wojcicki, ailesinin benzer bir ölümün başka bir ailenin başına gelmesini önlemek istediğini söyledi. Büyükkaneye göre Troper okulda oldukça başarılıydı ve matematik alanında ilerliyordu. Büyükkane, torunun ölümünün aileyi yıktığını söyledi. 

Basına göre Troper'ın ölüm nedenini doğrulayacak toksikoloji raporu 30 gün içinde çıkacak.

9 YIL CEO'LUK YAPTI

(Büyükkanne Esther Wojcicki, torununu ölümünün ardından Facebook hesabından fotoğralarını paylaştı)

Anne Susan Wojcicki, eşi David Troper ile 1998 yılında evlendi ve beş çocukları oldu. Susan Wojcicki 1999'da Google'ın ilk pazarlama müdürü olarak görev yaptı. 2014 yılında Youtube CEO'su olarak atandı ve ertesi yıl Time Magazine'in en etkili 100 kişisinden biri seçildi. 25 yıl boyunca Google'da çalışan Wojcicki, Şubat 2023'te, ailesine, kişisel projelerine odaklanmak için 9 yıllık CEO'luk yıllık görevinden ayrıldı. İstifasının ardından hem Google hem de Alphabet'te danışmanlık görevine geçti. 
 

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