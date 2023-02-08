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Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkçe paylaşım

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis sosyal medya hesabından yaptığı Türkçe paylaşımda, “Yunanlar ve Türkler yan yana, hayat kurtarmak için birlikte savaşıyorlar” dedi.

08 Şubat 2023 | 01:48
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Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkçe paylaşım

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis sosyal medya hesabından yaptığı Türkçe paylaşımda şunları söyledi:

“İçimizi acıyla dolduran görüntüleri, bizi umutla dolduran görüntüler takip ediyor. Kurtarma ekiplerinin insanüstü çabalarına tek kelimeyle saygı duyuyoruz. Yunanlar ve Türkler yan yana, hayat kurtarmak için birlikte savaşıyorlar. Yaptıkları için onlara minnettarız” 

Miçotakis daha önce yaptığı bir açıklama ise, “Yunanistan ve Türkiye zor zamanlarda birbirlerine yardım etmesi gereken komşulardır. Bu, ülkelerimizi vuran ilk deprem değil. Bu, geçici olarak farklılıklarımızı bir kenara bırakmanın ve çok çok acil bir durumu ele almanın zamanıdır” ifadelerini kullanmıştı.

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