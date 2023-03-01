Atina'dan Selanik'e giden bir yolcu treni ile Selanik'ten Larissa'ya giden bir yük treni, Larissa kenti yakınlarında kafa kafaya çarpıştı ve bazı vagonlar devrildi.

Yunanistan İtfaiye Sözcüsü Vassilis Varthakogiannis, Salı akşamı gece yarısından kısa bir süre önce, Larissa kenti yakınlarındaki Tempi bölgesinde 350'den fazla kişiyi taşıyan bir yolcu treninin bir yük treniyle çarpıştığını söyledi.

Yerel haber sitelerinde yayınlanan görüntülere göre kaza sonrası vagonlarda yangın çıktı. Kazadan kurtulan bir yolcu, "Ateşle kabus gibi oldu, dumandan pek bir şey göremiyordunuz" dedi.

Yunan İtfaiyesi'nden yapılan açıklamaya göre kazada en az 29 kişi öldü, 85'ten fazla kişi yaralandı. Yunan İtfaiyesi kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve ölü sayısının artabileceğini duyurdu.

At least 26 people were killed and scores more were injured after two trains collided in Greece https://t.co/shpnvtq9Sx pic.twitter.com/BcTIooRAW9 — Reuters (@Reuters) March 1, 2023

Çarpışmaya neyin sebep olduğu henüz bilinmiyor.

BBC'nin haberine göre tren yolcularından Stergios Minenis, "Panik vardı. 10, 15 saniye kaos oldu. Devrilme, yangınlar, sarkan kablolar, kırık camlar, çığlık atan insanlar, insanlar mahsur kaldı" dedi.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, olay yerinden tahliye edilen bir genç, "Vagonda panik vardı, insanlar bağırıyordu" dedi. Lazos adlı başka bir yolcu, Protothema gazetesine kazanın "çok şok edici" olduğunu söyledi.





