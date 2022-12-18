ARA
Bist 100
5214,29
0,49%
Bist 100
Dolar/TL
18,6542
0,0633%
Dolar/TL
Euro/TL
19,7585
-0,2479%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,059
-0,3285%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1075,42
0,97%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • Zelenskiy: Elektrik kesintileri sürüyor, Kiev'de durum kötü

Zelenskiy: Elektrik kesintileri sürüyor, Kiev'de durum kötü

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın saldırılarında enerji altyapılarının hasar görmesi nedeniyle birçok bölgede elektrik kesintilerinin sürdüğünü, en fazla kesintinin ise Kiev'de yaşandığını bildirdi.

18 Aralık 2022 | 11:10
0
Zelenskiy: Elektrik kesintileri sürüyor, Kiev'de durum kötü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Rus ordusunun evvelki gün Ukrayna'nın birçok bölgesine düzenlediği füze saldırılarında, enerji nakil hatlarının hasar gördüğünü söyledi.

Ukrayna'nın birçok bölgesinde, su ve elektrik hizmetinin sağlanması konusunda sıkıntılar yaşandığını belirten Zelenskiy, "Kiev'de durum kötü. Vinnytsia Lviv ve bölgelerinde de." dedi. 

Zelenskiy, hava savunma sistemleri konusunda müttefiklerinden daha fazla yardım beklediklerini ifade ederek "Böylelikle Rus terörünün ana tarzı (füze terörü) imkansız hale gelecektir." diye konuştu.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1075,42 0,97%
  • ALTIN ONS 1793,22 0,91%
  • BIST 100 5214,29 0,49%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,6542 0,0633%
  • EURO/TURK LIRASI 19,7585 -0,2479%
  • EURO/USD 1,059 -0,3285%
  • INGILIZ STERLINI 1,21614 -0,13426%
  • JAPON YENI 136,693 -0,724%
  • KANADA DOLARI 1,36936 0,25588%
  • RUS RUBLESI 64,875 0,348%
Günün En Çok Okunanları
Borsa İstanbul'da bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (17.12.2022)
AB, Karadeniz'in altından elektrik hattı döşeme hazırlığında
Yeni Citroen C4X ocakta Türkiye'de satışa çıkıyor
GERİ
İLERİ
AYLIK DERGİ
Aylık dergiyi takip etmek için üye olun
Aylık Dergi
ÜYE OL