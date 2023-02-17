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Zengin göçü: ABD popülaritesini kaybetti, Rusların yeni gözdesi...

TürkRus'un haberine göre ABD Rus zenginler için popüler olma özelliğini yitirmiş durumda.

17 Şubat 2023 | 14:22
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Zengin göçü: ABD popülaritesini kaybetti, Rusların yeni gözdesi...

TürkRus'un haberine göre 9 yıl önce Rusya'daki zenginler öncelikle ABD'den oturum izni almak istiyordu ancak 2022'de bu durum kökten değişti. Habere göre Rus zenginlerin yeni hedefi Birleşik Arap Emirlikleri.

Danışmanlık şirketi Henley & Partners kaynaklı verilere göre 2022 yılında Rusya'nın yanı sıra diğer ülkelerden de ABD'ye varlıklı yabancı göçünün pandemi öncesine kıyasla yüzde 80 oranında azaldı. Farklı ülkelerden zenginlerin oturum izni almayı tercih ettiği ülkeler arasında Birleşik Arap Emirlikleri, Avustralya, Singapur, Kanada ve İsviçre başı çekiyor.

Henley & Partners analistleri ayrıca pandemi öncesinde müşterilerin önemli bölümünün Rusya, Çin ve Arap ülkelerinden geldiğini, ancak 2022'de gelişmiş ülkelerde yaşayan zenginlerin de başka bir ülkeye taşınmak için arayış içine girdiğini belirtiyor. 

2014 yılında 1 milyon dolar ve üstü varlığa sahip kişilerin göç etmek için ilk tercih ettiği ülke ABD iken ülke 2022'de kendine ancak 6'ncı sırada yer bulabildi. 

2022'de başka bir ülkeden oturum almak için en çok yola düşenler ise Ruslar oldu. Rusya vatandaşlarını Çinliler ve Hintliler takip ediyor.

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