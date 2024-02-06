Zuckerberg'in bu hobisi yatırımcılar için riskli

Meta, Cuma günü açıklanan yıllık mali raporunda Meta Zuckerberg ve potansiyel olarak tehlikeli hobilerle uğraşan diğer yöneticilerle ilgili yeni bir risk faktörü açıkladı.

Meta, "Bay Zuckerberg ve diğer bazı yönetim üyeleri, ciddi yaralanma ve ölüm riski taşıyan dövüş sporları, ekstrem sporlar ve eğlence amaçlı havacılık gibi çeşitli yüksek riskli faaliyetlere katılmaktadır. Bay Zuckerberg'in herhangi bir nedenle görev yapamaz hale gelmesi durumunda, faaliyetlerimiz üzerinde önemli bir olumsuz etki olabilir" diyor.

Meta'nın kurucusu, CEO'su ve en büyük hissedarı olan Zuckerberg'in MMA'ya ve ekstrem sporlara ilgisi biliniyor. Zuckerberg, Kasım ayında MMA eğitimi sırasında ön çapraz bağını yırttığını ve operasyon geçirdiğini duyurmuştu. Zuckerberg ve Elon Musk bir dönem karşılıklı kafes dövüşü teklifleriyle de gündeme gelmişti.

