Kutes, bulunduğu sektörlerde bin 100 farklı çeşit parça üretiyor. Çevre, TPM, Endüstri 4.0, inovasyon, operasyonel sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm yatırımlar! yapıyor.

30 Ekim – 12 Kasım 2022 tarihli sayıdan

Kutes İcra Kurulu Başkanı ve CEO’su Ali Esat Kutmangil, “Yeni demir çağını başlatıyoruz” diyor. Kutes, 1986’da Mehmet Bekir Kutmangil tarafından kuruldu. Bugün 50 bin ton döküm kapasitesi ve Kutes Makine çatısı altında 14 CNC ile 90 bin saat kapasiteyle üretime devam ediyor.

30 bin m2’si kapalı toplam 150 bin m2’lik alanda, 350 çalışanıyla, ana tedarikçi olarak başlıca otomotiv, hidrolik, tarım, makine, demiryolu, pompa ve vana endüstrilerine, 10 kalite sertifikası ile bin 100 farklı çeşit parça üretiyor.

Üç kıtada 10 ülkeye ihracat gerçekleştiren Kutes’in satışlarının yüzde 50si direkt ihracattan oluşurken endirekt ihracatla beraber bu oran yüzde 90’a ulaşıyor.

OPERASYONEL MÜKEMMELLİK PROGRAMI

Kutes İcra Kurulu Başkanı ve CEO’su Ali Esat Kutmangil, bünyelerindeki yeşil dönüşüme ilişkin olarak, “Kutes olarak ‘yeni demir çağını başlatıyoruz’ diyoruz. Bu çağ için de ‘Operasyonel Mükemmellik Programı’mızı hayata geçirdik.

Bu kapsamda müşterilerimize, gelecek nesillere ve dünyaya duyduğumuz sorumlulukla çevre, TPM, Endüstri 4.0, inovasyon, operasyonel sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm odağında yatırımlar gerçekleştiriyoruz” diye konuşuyor.

Sürdürülebilirlik konusunun şirket kültürünün önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Kutmangil, Çorlu’daki Kutes Makine fabrikası çatısında 240 kwh’lık güneş santrali yatırımı yaptıklarını, bu santralle tükettikleri enerjinin yüzde 60’ını yeşil enerji olarak sağladıklarını kaydediyor.

Ayrıca Kutes Döküm’de hayata geçirdikleri 630 bin m3’lük toz emiş sistemleriyle baca gazı emisyonlarını 5 ppm’e düşürdüklerini anlatan Kutmangil, “25 milyon dolarlık bir yatırımla 15 MW Kırklareli arazi GES, 15 MW Edirne arazi GES ve 1 MW Tekirdağ çatı GES yatırımı ile toplamda 31MW’lık bir GES yatırımı için 5H1 kapsamında lisansız elektrik üretim tesisleri çağrı mektuplarımızı aldık.

2023’te bu yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Böylece yıllık 30 milyon kwh saat kapasite ile 24 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak altyapı kurmayı ve 16 milyon ağacın karbon emilimine eş değer bir katkı yapmayı hedefliyoruz” şeklinde konuşuyor.

SIFIR ATIK KÜLTÜRÜ

Sürdürülebilir enerji yatırımları ile yüzde 100 yeşil enerji ile yüzde 100 yeşil üretim gerçekleştirmeyi ve karbon nötr olmayı amaçladıklarını dile getiren Kutmangil, 2023’ten başlayarak 10 yılda en az 1 milyon fidan dikilmesi ile de karbon negatif olmayı hedeflediklerini söylüyor.

Kutmangil, şu bilgileri veriyor: “Dijital dönüşüm, endüstri 4.0 ve inovasyon çalışmalarımızla, bu yıl 9 milyon Euro’luk yatırım tamamladık. 2019’da devreye aldığımız yatay hattımızla Türkiye’nin ilk tam entegre hattını kurduk. Robotik teknoloji yatırımları da gündemimizde.”

SIFIR ATIK BELGESİ ALMAYA HAK KAZANDI

“Verimlilik, kalite ve iş güvenliği odaklı tüm inovasyon çalışmalarını takip ediyoruz. Başlıca teleskopik vinç pota taşıma sistemleri, yolluk kırma ve bunun gibi birçok stratejik yatırımla yüzde 5 enerji verimliliği gerçekleştirdik.

Kutes Döküm sıfır atık sertifikasını alma hakkı kazandı. 2023’te Kutes Makine’nin süreçlerini tamamlayıp üretim tesislerimizin tamamında sıfır atık kültürünü oturtmuş olacağız.”