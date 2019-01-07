Türkiye’den genciz…
Ekonomist’i 6 Ocak Pazar günü elinize aldığınızda, biz 28’inci yaşımızı bitirmiş ve 29’uncu yaşımızdan gün almaya başlamış olacağız. Diğer bir hesapla, tam olarak bin 456 haftadan beri, her pazar günü sizlerle buluşuyoruz.
TALAT YESİLOĞLU
tyesil@ekonomist.com.tr
Yaşımız 28, Türkiye’de ortalama yaşın 31’e dayandığını göz önüne alırsak, Türkiye’den daha genç bir yayın kuruluşuyuz. DNA’mız da öyle. Yenilikçiyiz. Değişimi savunuyoruz. Dönüşümün bir zorunluluk olduğu görüşündeyiz. Girişimcilik kavramının kadınıyla erkeğiyle, üniversiteli boyutuyla yaygınlaşması için en çok katkı yapan yayın kuruluşu olduğumuz iddiasındayız.
Nitekim, on binlerce girişimci, yayınladığımız haberlerle, hazırladığımız içeriklerle iş kurdu, büyüttü. Kimisi şirketini halka açtı, kimisi de yerli/yabancı ortaklık kurdu.
Anadolu’nun yükselen ‘Yarının Büyük Şirketleri’ni öne çıkaracak, Anado-lu500, Anadolu Markaları, Kadın Girişimci Yarışması gibi marka çalışmalara imza attık. Yeterli mi? Doğal olarak geçmişte hazırladığımız haberlerin, araştırma ve yarışmaların ekonomiye, girişimcilik ekosistemine sağladığı katkıyla yetinecek değiliz.
Önümüze bakıyoruz. Dünya, Türkiye değişiyor. Ekonomik aktörler, büyüme modelleri, iş yapış şekilleri de öyle… Start up ekosistemi, son 30 yılda dünyada ‘yıkılamaz’ denilen devleri yerinden etti. Dünyanın piyasa değeri en yüksek, kârlılık ve ciro yaratma rakamlarına göre en büyük 10, 20 şirketinin yaşına baktığınızda ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız.
‘Yıkıcı’ etki bitmiş değil, bitmeyecek de… Bu yüzden hazırladığımız içerikler farklılaşıyor. Girişimcilik yaşı, liselere geriledi. Geçen yıl Sağlık ve Eğitim Vakfı’nın (SEV) üyesi olan SEV Amerikan Koleji’nin düzenlediği ‘Yıkıcı İnovas-yon Zirvesi’ndeki liseli adayların çözümlerini, iş fikirlerini nasıl anlattıklarına tanık olsanız, Türkiye’nin geleceği için eminim fikriniz değişirdi.
Teknokentler, start up’lar için önemli bir destek konumunda. Ancak, yeni jenerasyon girişimciler teknokentleri beklemiyor, beklemeyecek de…
SEV Amerikan Koleji’ndeki, kuluçka merkezi işlevi gören X-Zone’daki öğrenciler, İOS, android üzerinden uygulamalar, çözümler getirmeye çalışıyor. Dijitalleşen dünyanın büyük aktörlerinden biri olacaksak, kuluçka merkezlerini okulların içinde kurgulamak ve genç jenerasyonu bu sistemin bir parçası olmaya yönlendirmek zorundayız.
Start up ekosisteminin Türkiye’nin yeni büyüme modeli olacağını görüyoruz. Ekonomist olarak buradaki öncülüğü kimseye bırakmadık, bırakmayacağız.
Bu nedenle, liseli, üniversiteli veya profesyonel yaşamdaki start up kurucularına, oyuncularına yönelik daha fazla içerik üreteceğiz. Onlara mentörlük yapacak, yatırım desteği sağlayacak melek yatırımcılarla daha çok iletişim içinde olacak ve haberlerine yer vereceğiz.
Ekonomist dergisine, kuruluşundan bu yana katkı yapan ve yapmaya devam eden arkadaşlara bir kez daha teşekkür ediyorum. Bizleri her hafta bayiden satın alan, dijital ortamda indiren 20 bine yakın okurumuza müteşekkirim. Yenilikçiliğe, değişime, dönüşüme, dijitalleşmeye devam…
Umut dolu bir hafta diliyorum…
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