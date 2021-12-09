İstanbul Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi desteğiyle Şehit Burhan Öner İlkokulu’nda materyal donatılan sınıfın açılışı gerçekleşti.

İstanbul Özel Saint – Joseph Fransız Lisesi desteği ile otizmli çocukların ihtiyaçlarını karşılayacak özel eğitim materyalleri ile donatılan sınıfın açılışı gerçekleşti.

Tohum Otizm Vakfı tarafından Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) tanısı olan çocuklar ve gençlerin, tek çareleri olan eğitime ulaşmalarını sağlamak, çağdaş toplum koşullarında yaşamlarını sürdürebilmelerine yönelik gereksinimlerini karşılamak ve ihtiyacı olan devlet okullarına materyal desteği sunmak amacıyla yürütülen Sınıf Donanımı Projesi kapsamında materyal donatılan 131. özel eğitim sınıf açılışı İstanbul’da İstanbul Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi desteğiyle, Şehit Burhan Öner İlkokulu’nda gerçekleşti.

İstanbul Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi desteği ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen özel sınıfın açılış törenine; Maltepe İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Aytaç Aslan, Nurgül Güner, Ahmet Etçi, Maltepe Belediyesi Kadın ve Aileden Sorumlu Müdür Şehriban Çelebi, İstanbul Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi Okul Müdürü Paul Georges ve Tohum Otizm Vakfı Genel Müdür Vekili Özgül Gürel katıldı.

Doğuştan gelen ve genellikle yaşamın ilk üç yılında fark edilen gelişimsel bir farklılık olan otizmin görülme sıklığının çok büyük bir hızla arttığını vurgulayan Tohum Otizm Vakfı Genel Müdür Vekili Özgül Gürel, “Türkiye’de 0-19 yaş arasında 434.010 otizmli çocuk – genç var ve bunların sadece % 10’u eğitime erişebiliyor. Otizmin günümüzde bilinen tek çaresi olan erken tanı ve sürekli yoğun eğitim ile çocukların yaklaşık yüzde 50’sinde otizmin belirtileri kontrol altına alınabilmekte ve gelişim sağlanabilmektedir. Tohum Otizm Vakfı olarak Sınıf Donanımı Projesiyle otizmli çocukların ve onların öğretmenlerinin nitelikli eğitim imkânlarına erişimi için çaba gösteriyoruz.” diye konuştu.

Tohum Otizm Vakfı tarafından özel eğitim sınıflarının ideal hale getirilmesi amacıyla hayata geçirilen Sınıf Donanımı Projesi kapsamında Türkiye’nin dört bir yanında bugüne kadar; Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Balıkesir, Batman, Bayburt, Bilecik, Bursa, Diyarbakır, Çanakkale, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, İstanbul, İzmir, Kars, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Van, Yozgat illerinde 131 özel eğitim sınıfı açılmış, ayrıca ailelere ve öğretmenlere yönelik özel eğitimler verilmiştir.