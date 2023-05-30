ARA
Bist 100
4920
3,18%
Bist 100
Dolar/TL
20,3956
1,4515%
Dolar/TL
Euro/TL
21,8941
1,7015%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0735
0,2526%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1282,68
2,12%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Eğitim
  • 2023 bursluluk sınavı başvuruları başladı! İşte bursluluk sınavı başvuru tarihleri, şartları ve başvuru ekranı

2023 bursluluk sınavı başvuruları başladı! İşte bursluluk sınavı başvuru tarihleri, şartları ve başvuru ekranı

Öğrenci ve veliler tarafından merakla beklenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuruları başladı. İşte bursluluk sınavı başvuru tarihleri, şartları ve başvuru ekranı

30 Mayıs 2023 | 13:42
Son Güncellenme: 30 Mayıs 2023 | 13:48
0
2023 bursluluk sınavı başvuruları başladı! İşte bursluluk sınavı başvuru tarihleri, şartları ve başvuru ekranı

Millî Eğitim Bakanlığınca 30 bini deprem bölgesine olmak üzere bu yıl 100 bin kontenjan ayrılan bursluluk sınavı için başvurular başladı.  3 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirilecek İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı için Başvuru ve Uygulama Kılavuzu, www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlandı.

Millî Eğitim Bakanlığınca yayımlanan kılavuzda resmî ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5', 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında eğitim gören öğrencilere yönelik yapılacak olan bursluluk sınavı ile ilgili usul ve esaslara yer verildi.

2023 bursluluk sınavı başvuru tarihleri

3 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirilecek sınavın başvuruları, 29 Mayıs-16 Haziran tarihleri arasında alınacak. 

Bursluluk sınavı başvuru şartları

Sınava, söz konusu kılavuzda belirtilen koşulları taşıyan Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşları başvuru yapabilecek .Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan öğrenciler, sistem üzerinden başvuruda bulunabilecek.

Bursluluk sınavı (İOKBS) başvurusu nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre bursluluk sınavı başvuruları yapılacak. Başvuru işlemleri, yüz yüze veya internet üzerinden gerçekleştirilebilir.

Başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılabilecektir.

Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapabilecektir.

İOKBS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Sınav nasıl yapılacak?

KKTC vatandaşı olan öğrenciler ise KKTC kimlik numarası ile eğitim ataşeliği/müşavirliği üzerinden başvuru yapabilecek. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, 2022-2023 öğretim yılında birinci dönemde uygulanan öğretim programları esas alınarak düzenlenecek. Sınavda ders dağılımları ve soru sayılarında geçen yıla göre herhangi bir farklılık olmazken sınavda tüm sınıf seviyelerine dörder seçenekli 100 soru sorulacak ve sınav süresi 120 dakika olacak. Bu yıl 70 binden 100 bine çıkarılan kontenjanın 30 bin burs kapasitesi de deprem bölgesine ayrılacak. Ayrıca kılavuzda, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerle ilgili alınacak sınav tedbir hizmetlerine detaylı yer verilirken kılavuza göre fotoğraflı sınav giriş belgesi, sınav tarihinden en az 7 gün önce "www.meb.gov.tr" internet adresinden alınacak. Sınav, 3 Eylül 2023 Pazar günü Türkiye saatiyle 10.00'da başlayacak .Sınav sonuçları, 22 Eylül 2023 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek

Kılavuz için tıklayınız .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1282,68 2,12%
  • ALTIN ONS 1956,09 0,66%
  • BIST 100 4920 3,18%
  • DOLAR/TURK LIRASI 20,3956 1,4515%
  • EURO/TURK LIRASI 21,8941 1,7015%
  • EURO/USD 1,0735 0,2526%
  • INGILIZ STERLINI 1,24251 0,55924%
  • JAPON YENI 139,884 -0,403%
  • KANADA DOLARI 1,35859 -0,04745%
  • RUS RUBLESI 80,7785 0,2351%
Günün En Çok Okunanları
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kazanan Türkiye'dir
Bölgelere göre sandık sonuçları... İkinci turda katılımın yükseldiği tek il
Bölgelere göre sandık sonuçları... İkinci turda katılımın yükseldiği tek il
Seçim sonuçları, yeni kabine, Mehmet Şimşek... İbrahim Kalın soruları yanıtladı
Seçim sonuçları, yeni kabine, Mehmet Şimşek... İbrahim Kalın soruları yanıtladı
Meteoroloji saat verdi... 6 il için kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji saat verdi... 6 il için kuvvetli yağış uyarısı
Airfryer'larda yeniden ithalat gözetimi
Airfryer'larda yeniden ithalat gözetimi
Dikey Geçiş Sınavı başvuruları başladı
Dikey Geçiş Sınavı başvuruları başladı
İş dünyasından seçim sonrası mesajlar
İş dünyasından seçim sonrası mesajlar
Seçim sonrası borsa, dolar ve altında son durum
GERİ
İLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kazanan Türkiye'dir
Bölgelere göre sandık sonuçları... İkinci turda katılımın yükseldiği tek il
Seçim sonuçları, yeni kabine, Mehmet Şimşek... İbrahim Kalın soruları yanıtladı
Meteoroloji saat verdi... 6 il için kuvvetli yağış uyarısı
Airfryer'larda yeniden ithalat gözetimi
Bölgelere göre sandık sonuçları... İkinci turda katılımın yükseldiği tek il
Seçim sonuçları, yeni kabine, Mehmet Şimşek... İbrahim Kalın soruları yanıtladı
Meteoroloji saat verdi... 6 il için kuvvetli yağış uyarısı
Airfryer'larda yeniden ithalat gözetimi
Dikey Geçiş Sınavı başvuruları başladı
Seçim sonuçları, yeni kabine, Mehmet Şimşek... İbrahim Kalın soruları yanıtladı
Meteoroloji saat verdi... 6 il için kuvvetli yağış uyarısı
Airfryer'larda yeniden ithalat gözetimi
Dikey Geçiş Sınavı başvuruları başladı
İş dünyasından seçim sonrası mesajlar
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL