Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TRT Haber canlı yayınında soruları yanıtladı ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından okulları normalleştirmek için büyük çaba sarf ettiklerini belirten Özer, başlangıçta çocuklara yönelik müfredata dayalı eğitimden ziyade psikoeğitim yaklaşımı sergilediklerini ifade etti.

Okulların 16 Haziran'da eğitim öğretime kapatılacağını aktaran Özer, Türkiye genelinde ve deprem bölgesinde yaz okulu projelerinin olduğunu, deprem bölgesindeki öğrencilere yönelik 1 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde 1 aylık telafi eğitimi yapacaklarını dile getirdi.

Hem deprem bölgesindeki aileler hem de başka illere nakillerini aldıran aileler olmak üzere yaklaşık 2,5 milyon öğrenci ve veliye ulaştıklarını bildiren Özer, "1 aylık telafi eğitiminde öğrenme kayıplarıyla ilgili her şeyi hazırladık. 2023-2024 eğitim öğretim yılı başladığı zaman da eğitim öğretim devam ederken 1 aylık telafi programı daha yapacağız. Toplam 2 aylık telafi programı yapacağız bu bölgedeki öğrencilerimiz için." ifadelerini kullandı.

Özer, depremlerin ardından yaklaşık 250 bin öğrencinin naklini başka illere aldırdığını, bugün itibarıyla yaklaşık 83 bin öğrencinin yaşadığı ile geri döndüğünü kaydetti.

Türkiye'deki okullaşma oranına ilişkin bir soruya Özer, "Türkiye'de 2000'li yıllarda okullaşmayla ilgili çok ciddi problemler vardı. Eğitimin tüm kademelerinde ilkokul hariç okullaşma oranları yüzde 50'nin altındaydı. Cumhuriyet tarihinde ilk kez eğitimin bütün kademelerindeki okullaşma oranları yüzde 99 ve üzerine yükseldi." yanıtını verdi.

Orta öğretimde kız çocuklarının okullaşma oranının 2000'li yıllarda yüzde 39 olduğuna işaret eden Özer, şu anda bu oranın yüzde 99'un üzerine çıktığını dile getirdi.

29 Mayıs'ta okullar tatil olacak mı?

"Yurt dışına yönelik beyin göçü var mı?" sorusu üzerine Özer, bu algının tamamen yanlış olduğunu ve manipülasyon amaçlı söylendiğini belirtti.

Özer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3,5 milyon öğrencinin kayıt dışı olduğu sözlerine yönelik de "Yalan, böyle bir rakam yok. OECD raporları ortada, tüm veriler ortada. İsteyen herkese biz verilerimizi veriyoruz. Şu anda zorunlu eğitim kapsamında ilkokul, ortaokul ve lisede okulda olması gerektiği halde kayıt dışı olan öğrenci sayısı 95 bin." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Özer, seçimlere ilişkin ise şu açıklamalarda bulundu:

"Seçimde ağırlıklı olarak oylar okullarda veriliyor. Tüm okul yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz bu seçimlerde aktif olarak yer alıyorlar. 28 Mayıs'ta da ikinci tur seçimleri olacak. Okullarımızı eğitim öğretime hazırlamak için yoğun bir çaba sarf edileceği için 29 Mayıs'ta okullarımızı tatil edeceğiz. Öğrencilerimiz izinli olacaklar, tatil olacak, öğretmenlerimiz de idari izinli sayılacaklar."



